Phó Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ, thúc đẩy quan hệ chiến lược

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/8 đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bối cảnh Washington và New Delhi tìm cách củng cố và làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Phó Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ, thúc đẩy quan hệ chiến lược. Ảnh: Wion

Theo thông tin từ phía Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như thương mại, quốc phòng, công nghệ mới nổi, an ninh năng lượng và khoáng sản quan trọng.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Tây Á tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời quan hệ Ấn Độ - Mỹ đang đứng trước yêu cầu tạo thêm động lực hợp tác trên cả phương diện kinh tế và chiến lược.

Theo The New Indian Express, hai bên đã rà soát tiến độ của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện Ấn Độ - Mỹ và ghi nhận đà phát triển liên tục trong quan hệ song phương.

Trong những năm gần đây, Washington và New Delhi ngày càng mở rộng hợp tác từ thương mại, quốc phòng sang các lĩnh vực công nghệ cao và chuỗi cung ứng chiến lược. Hai nước coi hợp tác về công nghệ mới nổi và khoáng sản quan trọng là những lĩnh vực có ý nghĩa ngày càng lớn đối với an ninh kinh tế và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Quan hệ Ấn Độ - Mỹ đang đứng trước yêu cầu tạo thêm động lực hợp tác trên cả phương diện kinh tế và chiến lược. Ảnh: Wion.

Trước đó, trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, ông Vance từng nhấn mạnh vai trò của quan hệ Mỹ - Ấn Độ đối với cấu trúc an ninh và kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Reuters cũng từng dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ cho rằng Washington muốn tăng cường quan hệ với New Delhi trên các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng và tình hình Tây Á diễn biến phức tạp, việc Washington và New Delhi củng cố quan hệ đối tác không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn có thể tác động tới tính toán chiến lược rộng hơn của hai nước tại khu vực.

Vân Bình

Nguồn: Wion.