81 năm thảm họa bom nguyên tử và ước nguyện hòa bình từ Nagasaki

Ngày 9/8, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki trong Thế chiến II. Tại lễ tưởng niệm ở Công viên Hòa bình, những người sống sót, thân nhân các nạn nhân và đại diện nhiều quốc gia cùng tưởng niệm những người đã thiệt mạng, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Lễ tưởng niệm 81 năm thảm họa bom nguyên tử Nagasaki đã diễn ra tại Công viên hòa bình ở trung tâm thành phố. Ảnh: Reuters.

Từ 10h45 sáng 9/8 (theo giờ địa phương), Lễ tưởng niệm 81 năm thảm họa bom nguyên tử Nagasaki đã diễn ra tại Công viên hòa bình ở trung tâm thành phố, với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, đại diện các chính đảng, cơ quan, tổ chức của Nhật Bản, Đại sứ các nước tại Nhật Bản, cùng đông đảo quan khách trong và ngoài nước.

Mở đầu buổi lễ, trong tiếng chuông linh thiêng, những người tham dự đã dành 1 phút tưởng niệm những người đã chết vì bom nguyên tử. Tiếp đó, Thị trưởng Nagasaki Suzuki Shiro đã thay mặt người dân thành phố gửi tới thế giới “Tuyên ngôn hòa bình Nagasaki 2026”.

Ông Suzuki nhấn mạnh: “Hiện nay, trên thế giới vẫn còn hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân. Tại sao vẫn còn tồn tại thứ vũ khí tàn khốc đến thế?! Khởi điểm của hòa bình là trái tim biết cảm nhận nỗi đau của con người. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo các nước hãy dựa vào Hiến chương Liên Hợp Quốc để nhanh chóng lấy lại chủ nghĩa đa phương và tinh thần thượng tôn pháp luật. Tất cả chúng hãy cùng đứng lên vì sự tôn nghiêm của con người và vì hòa bình vĩnh viễn cho thế giới”,

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi một lần nữa khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục kiên định Ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân và đóng góp cho hòa bình thế giới.

Lịch sử, ý nghĩa và 81 năm kể từ vụ ném bom nguyên tử. Ảnh: Reuters

Đại diện những người sống sót sau vụ ném bom, bà Chiyoko Motomura, cũng đọc “Lời thề vì hòa bình”, tiếp tục kêu gọi thế giới không để thảm họa hạt nhân tái diễn.

Vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki xảy ra chỉ 3 ngày sau thảm họa tương tự tại Hiroshima. Hai vụ tấn công hạt nhân tháng 8/1945 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, trở thành những sự kiện duy nhất trong lịch sử nhân loại mà vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh.

Lễ tưởng niệm Nagasaki năm nay diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng và vấn đề kiểm soát, giải trừ vũ khí hạt nhân đứng trước nhiều thách thức.

81 năm sau thảm họa, Nagasaki tiếp tục gửi tới thế giới một thông điệp giản dị nhưng có ý nghĩa sâu sắc: ký ức về những gì đã xảy ra phải trở thành động lực để nhân loại ngăn chặn thảm họa tương tự tái diễn và hướng tới một tương lai không có vũ khí hạt nhân.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.