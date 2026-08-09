Iran nêu điều kiện mở lại Eo biển Hormuz, phát video hiếm về Lãnh tụ Tối cao

Iran vừa phát đi những tín hiệu cứng rắn trong cuộc đối đầu với Mỹ khi tuyên bố hàng loạt điều kiện kiên quyết để mở lại Eo biển Hormuz, đồng thời công bố đoạn video hiếm hoi về Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei giữa lúc dư luận dấy lên nhiều đồn đoán.

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Lãnh đạo an ninh quốc gia Iran, Mohammad Bagher Zolghadr. Ảnh: Pars Today.

Về an ninh hàng hải, quan chức phụ trách an ninh quốc gia Iran Mohammad Bagher Zolghadr tuyên bố Mỹ phải đáp ứng danh sách các yêu cầu cấp thiết trước khi Tehran xem xét mở lại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Cụ thể, Washington phải chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân, rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi khu vực, chấm dứt vĩnh viễn xung đột, giải phong tỏa tài sản của Iran và bồi thường các thiệt hại do chiến sự gây ra. Ông Zolghadr nhấn mạnh Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Mỹ có những điều chỉnh hành vi thực chất.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã “ở rất gần” một thỏa thuận với Oman về cơ chế quản lý tuyến hàng hải này. Tuy nhiên, ông Araghchi lưu ý việc khôi phục lưu thông còn phụ thuộc vào việc Mỹ phải khắc phục các hậu quả do vi phạm Bản ghi nhớ hợp tác đã được hai nước thống nhất hồi tháng 6/2026.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/8 tuyên bố tiến trình đàm phán chưa kết thúc nhưng cũng đã vượt qua giai đoạn ban đầu. Washington đang sử dụng đồng thời các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm đạt được kết quả có lợi nhất cho Mỹ. Ông Vance bày tỏ tin tưởng hai bên có thể đạt được thỏa thuận và cho biết mục tiêu cuối cùng là khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz về mức tương đương trước khi xung đột bùng phát.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Kurdistan24.

Ở một diễn biến liên quan, hãng tin Mehr News của Iran đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang giảng bài về tôn giáo. Đây là những hình ảnh đầu tiên của ông Khamenei được phát sóng kể từ khi nhậm chức vào tháng 3/2026.

Đoạn phim không ghi rõ thời điểm và dường như được thực hiện trước khi xung đột bùng phát. Dù video không cho thấy bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào, trái ngược với các tin đồn trước đó về việc ông bị thương trong các đợt không kích của Mỹ và Israel, song việc công bố hình ảnh vào thời điểm nhạy cảm này tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới quan sát quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Hindustan Times, The Guardian.