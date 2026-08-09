Mỹ yêu cầu các nhà thầu quốc phòng lập kế hoạch tăng tốc sản xuất vũ khí

Báo Washington Post vừa đưa tin, Lầu Năm Góc đã phát đi yêu cầu khẩn cấp tới các tập đoàn quốc phòng Mỹ, đòi hỏi trình kế hoạch mở rộng quy mô và đẩy nhanh tiến độ sản xuất trong vòng 21 ngày nhằm bù đắp lượng vũ khí tiêu hao lớn do xung đột với Iran.

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Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Steve Fineberg. Ảnh: Department of War.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Steve Fineberg yêu cầu, trong vòng 21 ngày phải nộp phương án chi tiết nhằm tăng khối lượng bàn giao, đẩy nhanh tốc độ cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí cốt lõi.

Quan chức này nhấn mạnh, Lầu Năm Góc không chấp nhận các chuỗi chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm như trước, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp trình phương án đầu tư vốn và mở rộng nhà xưởng để đáp ứng các đơn đặt hàng quy mô lớn lâu dài từ chính phủ.

Động thái cứng rắn của Bộ Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ chiến lược của nước này sụt giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy chỉ trong tháng đầu diễn ra xung đột tại Iran, Mỹ đã bắn hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD, cùng hơn 1,300 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tính đến đầu tháng 8/2026, kho tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ đã rơi xuống dưới mức 827 quả, trong khi số tên lửa THAAD còn lại khoảng 2.278 quả.

Mỹ yêu cầu các tập đoàn quốc phòng lập kế hoạch tăng tốc sản xuất vũ khí. Ảnh: Ins.

Trước nguy cơ cạn kiệt vũ khí, Lầu Năm Góc đã ký hàng loạt thỏa thuận sơ bộ với các tập đoàn quốc phòng và công ty công nghệ nhằm gia tăng nguồn cung phòng không. Tuy nhiên, các cam kết này chưa có giá trị pháp lý ràng buộc và vẫn phải chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách.

Phát ngôn viên cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell đã xác nhận tính xác thực của văn bản trên, đồng thời cho biết các yêu cầu tăng cường sản xuất vũ khí sẽ được cụ thể hóa trong đề xuất ngân sách tài khóa 2028 trình lên Quốc hội Mỹ thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun, The Times of Israel.