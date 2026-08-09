Israel cân nhắc rút quân một phần, thúc đẩy phương án lực lượng quốc tế tại Gaza

Israel đang xem xét khả năng rút một phần lực lượng khỏi một số khu vực tại Dải Gaza để lực lượng đa quốc gia thay thế, trong khi một đề xuất xây dựng căn cứ phục vụ lực lượng quốc tế tại phía Nam Gaza được cho là đang được triển khai. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các bên tiếp tục thảo luận kế hoạch ngừng bắn và cơ chế an ninh hậu xung đột.

Israel đang xem xét khả năng rút một phần lực lượng khỏi một số khu vực tại Dải Gaza để lực lượng đa quốc gia thay thế. Ảnh: LA Times.

Theo kênh Channel 12 của Israel ngày 9/8, các quan chức an ninh nước này đã thảo luận phương án triển khai một “Lực lượng ổn định quốc tế” tại một số khu vực ở Gaza. Israel được cho là đã chấp thuận về nguyên tắc để lực lượng đa quốc gia tiến vào những khu vực nhất định, qua đó có thể thay thế một phần binh sĩ Israel. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về địa điểm triển khai, quy mô lực lượng hoặc phạm vi rút quân của Israel.

Trong khi đó, một hợp đồng xây dựng căn cứ tại phía Nam Gaza được cho là đã được trao trong khuôn khổ kế hoạch tái thiết Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Căn cứ có sức chứa khoảng 150 binh sĩ và dự kiến phục vụ các binh sĩ Morocco, những người có thể tham gia lực lượng ổn định quốc tế được đề xuất. Khu vực xây dựng hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Theo các thông tin được công bố, công trình được thiết kế với phương án sơ tán nhanh trong trường hợp xảy ra tấn công.

Lực lượng Israel tiếp tục pháo kích một số khu vực ở phía Bắc Gaza. Ảnh: Reuters.

Tại Bờ Tây, phong trào hòa bình “Vùng đất cho tất cả – Hai nhà nước, một quê hương”, gồm các nhà hoạt động Palestine và Israel, kêu gọi triển khai lực lượng đa quốc gia để bảo vệ dân thường trước tình trạng bạo lực gia tăng. Phong trào nhấn mạnh đề xuất này không nhằm thay thế giải pháp chính trị hoặc việc thành lập một nhà nước Palestine.

Trong khi đó, các nguồn tin Palestine cho biết lực lượng Israel tiếp tục pháo kích một số khu vực ở phía Bắc Gaza. Chưa có thông tin độc lập về mục tiêu, thiệt hại hoặc thương vong. Các đề xuất về lực lượng quốc tế tại Gaza và Bờ Tây hiện vẫn cần sự đồng thuận của các bên liên quan. Những vấn đề về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của lực lượng này vẫn chưa được xác định rõ.

Lê Hà.

Nguồn: AA, Wion