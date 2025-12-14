Kiev cáo buộc Nga tấn công tàu dân sự Thổ Nhĩ Kỳ trong vùng biển Ukraine

Ngày 13/12, Hải quân Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu dân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tại vùng biển gần Ukraine, chỉ một ngày sau khi Moscow tập kích các cảng của Ukraine và làm hư hại nhiều tàu nước ngoài.

Ukraine: Nga tấn công tàu Thổ Nhĩ Kỳ chở hàng đến Ai Cập. Ảnh: The Jerusalem Post.

Theo thông báo đăng trên Telegram của Hải quân Ukraine, con tàu mang tên Viva, treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, đang chở dầu hướng dương trên hành trình từ Ukraine sang Ai Cập thì bị UAV tấn công. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Viva ở trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Ukraine và di chuyển theo hành lang hàng hải được thiết lập để bảo đảm an toàn cho các chuyến vận chuyển nông sản qua Biển Đen.

Hải quân Ukraine cho biết trên tàu có 11 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, không có thuyền viên nào bị thương và con tàu vẫn có thể tiếp tục hành trình. Ukraine cũng công bố hình ảnh và video cho thấy tàu bị hư hại, với nước tràn trên boong và một vật thể được cho là bộ phận của UAV.

Hải quân Ukraine tuyên bố: “Cuộc tấn công diễn ra ngoài tầm bảo vệ của các hệ thống phòng không Ukraine, trong vùng biển quốc tế thuộc EEZ của Ukraine, và là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế”, đồng thời cho biết đang duy trì liên lạc với thuyền trưởng tàu Viva.

Tàu Viva của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: MARINETRAFFIC.

Theo Kiev, đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào tàu thuộc sở hữu Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng hai ngày. Trước đó, Nga bị cáo buộc đã tập kích hai cảng của Ukraine, làm hư hại ba con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một tàu bốc cháy lớn. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ankara gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang tại Biển Đen. Ngày 12/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận một “lệnh ngừng bắn hạn chế” đối với các cơ sở cảng biển và hạ tầng năng lượng trong xung đột Nga -Ukraine.

Ankara trước đó cũng chỉ trích mạnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen, đồng thời triệu tập đại diện của cả Nga và Ukraine để cảnh báo về một “sự leo thang đáng lo ngại” có thể đe dọa an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Aljazeera