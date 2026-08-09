UAV chiến đấu tàng hình Kızılelma của Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu phóng vũ khí từ khoang trong

Ngày 8/8, máy bay không người lái chiến đấu tàng hình Kızılelma do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển đã lần đầu tiên phóng thành công vũ khí từ khoang chứa bên trong, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển nền tảng tác chiến không người lái thế hệ mới.

Kizilelma - UAV tàng hình đa nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Behance.

Theo thông tin từ chương trình thử nghiệm, UAV chiến đấu Kızılelma do Baykar phát triển, đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm phóng vũ khí thực tế từ khoang vũ khí bên trong thân máy bay. Trong một thử nghiệm, Kızılelma sử dụng bom dẫn đường chính xác TOLUN, trong khi ở thử nghiệm tiếp theo, máy bay phóng đạn xuyên giáp TOLUN của ASELSAN. Các vũ khí được cho là đánh trúng mục tiêu với độ lệch dưới 3 m so với điểm ngắm.

Việc tích hợp khoang vũ khí bên trong có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tàng hình của Kızılelma. Không giống các UAV mang vũ khí bên ngoài, thiết kế này giúp giảm diện tích phản xạ radar, đồng thời cho phép máy bay duy trì khả năng mang vũ khí mà hạn chế ảnh hưởng đến đặc tính tàng hình. Cột mốc mới nối tiếp hàng loạt cuộc thử nghiệm của Kızılelma trong thời gian qua.

Nền tảng này đã được thử nghiệm với tên lửa không đối đất và các loại vũ khí dẫn đường khác, đồng thời thực hiện các bài bay tự động và phối hợp với các phương tiện không người lái khác. Sự phát triển của Kızılelma cũng nằm trong xu hướng các cường quốc quân sự đẩy mạnh nghiên cứu hệ thống “máy bay hỗ trợ trung thành”.

Việc phát triển Kızılelma là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm phụ thuộc vào các nền tảng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ảnh: Baykar.

Những nền tảng này có thể hoạt động cùng máy bay chiến đấu có người lái, thực hiện nhiệm vụ tấn công, trinh sát, tác chiến điện tử hoặc đánh chặn mục tiêu, qua đó mở rộng khả năng tác chiến mà không trực tiếp đặt phi công vào nguy hiểm.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc phát triển Kızılelma là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm phụ thuộc vào các nền tảng nhập khẩu. Năng lực UAV của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh khu vực Tây Á chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động sử dụng máy bay không người lái, từ các cuộc xung đột tại Syria, Libya và Nagorno-Karabakh đến những diễn biến liên quan Israel, Iran và Biển Đỏ.

Thu Uyên

Nguồn: Wion.