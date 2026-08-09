Châu Âu đối mặt nguy cơ ùn tắc sân bay do hệ thống kiểm soát biên giới mới

Các sân bay châu Âu đang chuẩn bị cho cao điểm du lịch mùa Hè, khi lượng hành khách trong tháng 7 và 8 tăng khoảng 40 triệu lượt so với hai tháng trước đó. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống nhập cảnh - xuất cảnh kỹ thuật số mới đang khiến thời gian kiểm soát biên giới kéo dài tại nhiều sân bay.

Hệ thống nhập cảnh - xuất cảnh (EES) của Liên minh châu Âu thay thế việc kiểm tra hộ chiếu thủ công và đóng dấu bằng quy trình nhận dạng sinh trắc học. Ảnh: Euronews.com.

Hệ thống nhập cảnh - xuất cảnh (EES) của Liên minh châu Âu thay thế việc kiểm tra hộ chiếu thủ công và đóng dấu bằng quy trình nhận dạng sinh trắc học. Hệ thống áp dụng tại khu vực Schengen đối với công dân ngoài Liên minh châu Âu. Hành khách phải đăng ký tại các ki-ốt tự phục vụ, quét hộ chiếu, chụp ảnh khuôn mặt và cung cấp dấu vân tay, trước khi tiếp tục làm thủ tục xác minh với nhân viên biên giới.

Theo các chuyên gia được phỏng vấn, một lần kiểm tra hộ chiếu truyền thống mất khoảng 60 giây, trong khi quy trình sinh trắc học mới có thể kéo dài khoảng 90 giây. Khi số lượng hành khách lên tới hàng chục nghìn người mỗi ngày, thời gian phát sinh thêm có thể nhanh chóng tạo ra tình trạng ùn tắc.

Một khó khăn khác là các quốc gia châu Âu đang sử dụng hệ thống phần cứng và phần mềm khác nhau, gây trở ngại cho việc xử lý sự cố đồng bộ. Không giống một số quốc gia khác, hành khách cũng chưa thể hoàn tất một phần thủ tục sinh trắc học trước khi đến sân bay.

Tình trạng xếp hàng dài đã được ghi nhận tại các sân bay ở Rome, Lisbon, Brussels và Frankfurt, với thời gian chờ trong một số trường hợp lên tới vài giờ. Một số hành khách thậm chí bị lỡ chuyến bay.

Châu Âu đối mặt nguy cơ ùn tắc sân bay do hệ thống kiểm soát biên giới mới. Ảnh: Travel And Tour World.

Hy Lạp hiện được miễn áp dụng hệ thống mới trong một số trường hợp. Các nhà khai thác sân bay đang kêu gọi mở rộng khả năng miễn trừ trong giai đoạn cao điểm mùa Hè, trong khi giới chức kỳ vọng việc bổ sung thêm thiết bị và ki-ốt tự phục vụ sẽ giúp giảm ùn tắc trong thời gian tới.

Các cơ quan chức năng dự kiến bổ sung thêm quầy tự phục vụ, máy quét dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt trong thời gian tới nhằm giảm áp lực tại các cửa khẩu.

Lê Hà.

Nguồn: DW news