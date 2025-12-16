Biển Đen dậy sóng: Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ UAV lạ, Ukraine tuyên bố tấn công tàu ngầm Nga

Tình hình an ninh tại Biển Đen tiếp tục căng thẳng khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine ghi nhận các sự cố liên quan đến hoạt động của phương tiện không người lái, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ làm trung gian đang được thúc đẩy, còn các quốc gia ven Biển Đen kêu gọi kiềm chế để tránh biến khu vực thành điểm đối đầu mới.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thắt chặt an ninh không phận ở Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Ảnh:Reuters.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một UAV không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện khi tiếp cận không phận nước này trên Biển Đen và được theo dõi theo các quy trình an ninh thường lệ. Để bảo đảm an toàn không phận, các tiêm kích F-16 do NATO phân công và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đã được điều động thực hiện nhiệm vụ trực chiến khẩn cấp. Sau khi xác định UAV mất kiểm soát và không phản hồi các biện pháp cảnh báo, lực lượng chức năng đã bắn hạ mục tiêu tại một khu vực an toàn, cách xa khu dân cư.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Ankara liên tục cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine lan sang các tuyến hàng hải thương mại và hoạt động kinh tế khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã đề xuất một cơ chế an ninh giới hạn nhằm bảo vệ vận tải biển và cơ sở hạ tầng năng lượng trên Biển Đen, gợi lại thỏa thuận ngũ cốc năm 2022 do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Lời kêu gọi kiềm chế được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu có liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có những vụ sử dụng UAV gây nguy hiểm cho thủy thủ dân sự.

Hình ảnh do Cơ quan An ninh Ukraine công bố từ video ngày 15/12 cho thấy, một cuộc tấn công nhằm vào tàu ngầm của Nga tại vùng Krasnodar, Nga. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tại bờ đông Biển Đen, Ukraine ngày 15/12 tuyên bố đã sử dụng UAV dưới nước do nước này tự phát triển để tấn công một tàu ngầm mang tên lửa của Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Novorossiysk, thuộc vùng Krasnodar. Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), UAV biển mang tên “Sub Sea Baby” được triển khai nhằm vào tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, tại căn cứ mà Moscow tăng cường sử dụng sau khi rút nhiều tàu chiến khỏi Crimea.

SBU công bố video cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra dưới mặt nước gần khu vực cầu cảng nơi tàu ngầm và một số tàu quân sự khác đang neo đậu. Reuters cho biết đã xác minh địa điểm ghi hình dựa trên các đặc điểm cấu trúc của cảng Novorossiysk. Phía Ukraine nhận định đây có thể là lần đầu tiên UAV dưới nước được sử dụng để vô hiệu hóa tàu ngầm, song tuyên bố này đã bị Nga bác bỏ.

Theo các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Hạm đội Biển Đen, không có tàu chiến, tàu ngầm hay thủy thủ đoàn nào bị hư hại trong vụ việc, đồng thời khẳng định các đơn vị tại căn cứ Novorossiysk vẫn hoạt động bình thường.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, TRT