Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất làm trung gian liên quan đến Hezbollah

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận Mỹ và Lebanon, đề xuất đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận liên quan đến lực lượng Hezbollah. Đây được xem là bước đi mới của Ankara trong nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông. Phía Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, cũng chưa bác bỏ đề xuất này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu sau cuộc họp nội các tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng hiện diện tại khu vực, đặc biệt tại các vùng lân cận Israel và Syria. Ankara từng bày tỏ mong muốn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Dải Gaza theo kế hoạch của Mỹ, song vấp phải sự phản đối từ Israel. Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được xem là nhân tố có vai trò ngày càng tăng, trong khi Israel bày tỏ quan ngại về sự hiện diện quân sự của Ankara.

Trong khi đó, tình hình tại Lebanon tiếp tục căng thẳng. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định Israel không có tham vọng lãnh thổ tại Lebanon, và các hoạt động quân sự chỉ nhằm bảo đảm an ninh.

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn ban hành cảnh báo sơ tán tại hơn 10 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon, đồng thời tiến hành không kích sau đó. Truyền thông Lebanon cho biết nhiều khu vực bị tấn công nằm gần hoặc ngoài khu vực mà Israel gọi là “đường vàng”, nơi quân đội Israel đang triển khai hoạt động sau chiến dịch mở rộng từ đầu tháng 3 nhằm vào Hezbollah.

Khói bốc lên sau các vụ nổ tại miền nam Lebanon, ngày 28/4/2026. Ảnh: Reuters.

Dù thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được từ giữa tháng 4, hai bên vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án vụ việc, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại diện thường trực Syria Ibrahim Olabi cáo buộc Israel có các hành động làm gia tăng căng thẳng tại miền Nam Syria. Ông Olabi ghi nhận vai trò của các nước trung gian, trong đó có Pakistan, các quốc gia Arab vùng Vịnh, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, trong việc hỗ trợ ổn định khu vực. Ông cũng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng và duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình tại Bờ Tây tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.