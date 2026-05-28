Thế giới có thể tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ trong 5 năm tới

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến nghiêm trọng và khu vực Bắc Cực nóng lên nhanh hơn phần còn lại của thế giới.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu gần bề mặt Trái đất rất có khả năng sẽ vượt quá 1,5 độ C so với mức trung bình năm 1850-1900, trong 5 năm tới. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo thường niên công bố ngày 27/5, nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Các nhà khoa học nhận định đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.

Trong Thỏa thuận Paris năm 2015, các quốc gia cam kết nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhằm giảm thiểu các hiện tượng thời tiết cực đoan và tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, báo cáo mới cho rằng rất có khả năng thế giới sẽ tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ít nhất một năm từ 2026 đến 2030. Thậm chí, một năm trong giai đoạn này có thể vượt qua mức nóng kỷ lục của năm 2024, năm đầu tiên nhiệt độ toàn cầu vượt mốc 1,5 độ C.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh việc vượt ngưỡng trong ngắn hạn chưa đồng nghĩa Thỏa thuận Paris thất bại, bởi mục tiêu này được tính theo mức nhiệt trung bình kéo dài trong khoảng 20 năm. Tuy nhiên, nguy cơ thế giới thường xuyên vượt ngưỡng 1,5 độ C đang ngày càng gia tăng.

Báo cáo cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng nóng lên nhanh chóng tại Bắc Cực. Nhiệt độ mùa đông ở khu vực này trong 5 năm tới được dự báo tăng khoảng 2,8 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, tương đương tốc độ nóng lên cao gấp hơn 3,5 lần mức trung bình toàn cầu. Các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể làm xáo trộn hệ thống thời tiết toàn cầu và kéo theo nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan hơn, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc bán cầu.

Nhiệt độ toàn cầu tăng cao do biến đổi khí hậu đã khiến sông băng Iver ở dãy núi Andes bị thu hẹp lại và tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy. Ảnh: Reuters.

Báo cáo cũng dự báo khu vực trung tâm nhiệt đới Thái Bình Dương (vùng Niño 3.4) có xu hướng chuyển sang trạng thái El Nino trong các năm 2027 và 2028. Theo đó, hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào cuối năm 2026, qua đó làm gia tăng nguy cơ năm 2027 trở thành năm nóng kỷ lục tiếp theo của thế giới.

Theo WMO, các dữ liệu và dự báo mới sẽ hỗ trợ các trung tâm khí hậu khu vực, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia và các chính phủ xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Thúy Hà