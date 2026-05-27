Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới

Sáng 27/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh được tổ chức trong thời điểm các cấp, các ngành, các địa phương đang tập trung sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, song thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, nhiều “điểm nghẽn”, nguồn lực cần được khơi thông tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc kỳ họp.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, kỹ lưỡng; tập trung phân tích sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, tác động của từng chính sách; từ đó xem xét, quyết định các nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư công, phân bổ nguồn lực và quản lý đất đai, tài nguyên, trong đó đáng chú là Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là những nội dung có ý nghĩa nền tảng, nhằm tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày Tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu cũng nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, công nghiệp và nhà ở, như: Chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản; quy định nội dung và mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030...

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày các tờ trình liên quan tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trình bày các tờ trình liên quan tại kỳ họp.

Các tờ trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó có quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa; quy định đối tượng, mức kinh phí tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm...

Tại kỳ họp, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết những nội dung có liên quan.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lương Tiến Thành báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Thanh Hóa; Chương trình công tác toàn khóa của HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là 2 nội dung quan trọng nhằm xác lập phương thức hoạt động, nền nếp làm việc, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quảng Hải trình bày Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Thanh Hóa và Chương trình công tác toàn khóa của HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến của các vị đại biểu; HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 24 nghị quyết với sự tán thành, đồng thuận cao của các đại biểu.

Việc kịp thời ban hành các nghị quyết tại kỳ họp này, đặc biệt là Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện sự chủ động, quyết tâm của HĐND tỉnh trong hoàn thiện hành lang pháp lý vững chắc góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, “điểm nghẽn”, các vấn đề cấp bách, có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu bế mạc kỳ họp.

Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương rà soát, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức công bố quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung các quy hoạch đô thị, quy hoạch cấp xã và các quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Kết luận số 34, ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21 ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; bảo đảm đúng nguyên tắc, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá thực chất tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các ban, sở, ngành có liên quan thực hiện đúng quy chế làm việc, bảo đảm các nội dung trình kỳ họp phải đáp ứng về chất lượng và đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đầy đủ đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để giải đáp, đề xuất tháo gỡ kịp thời.

Cùng với đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong Sắc