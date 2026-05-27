Truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu dự lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước CHDCND Lào.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo Nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa lên các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hoa lên các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng các anh hùng liệt sĩ.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập và hạnh phúc của Nhân dân hai nước. Nhiều người đã ngã xuống nơi đất bạn, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, đồng thời tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được hun đúc bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hoa lên các liệt sĩ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu khi vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được phần mộ, chưa xác định được danh tính. Với trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hủa Phăn cùng các lực lượng chức năng của hai nước kiên trì tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày điếu văn truy điệu.

Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ lần này không chỉ là hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là minh chứng sinh động cho trách nhiệm, tình cảm và sự thủy chung son sắt của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thanh Hóa đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc và tình đoàn kết quốc tế cao cả.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa càng thêm thấm nhuần giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do; đồng thời ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để giành được.

Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã góp phần làm cho “đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do”, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân hôm nay; đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn đã luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ suốt thời gian qua. Sự giúp đỡ nghĩa tình, trách nhiệm và thủy chung đó tiếp tục là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá mà các thế hệ hôm nay cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy.

Đại Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu thả hoa lên các phần mộ liệt sĩ.

Ngay sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã tổ chức an táng 19 hài cốt liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu