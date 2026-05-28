Phép thử đầu tiên với nỗ lực “xoay trục châu Âu” của Thủ tướng Hungary Magyar

Thủ tướng Hungary Péter Magyar đã lên đường tới Brussels trong nỗ lực tái thiết quan hệ giữa Budapest và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tìm cách giải ngân hàng chục tỷ euro đang bị phong tỏa vì các tranh cãi kéo dài liên quan đến pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm của ông Viktor Orbán.

Theo kế hoạch, ông Magyar sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 29/5. Ảnh: Euronews

Theo kế hoạch, ông Magyar sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 29/5 nhằm đạt được một “thỏa thuận chính trị” mang tính biểu tượng, mở đường cho việc khôi phục niềm tin giữa Hungary và EU sau nhiều năm căng thẳng.

Trước đó, Thủ tướng Hungary cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart de Wever và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Trên trang Facebook cá nhân, ông Magyar khẳng định: “Mọi người đều đang nỗ lực để đưa hàng tỷ euro của EU trở lại Hungary”.

Chính phủ của ông Magyar hiện cũng đang sửa đổi kế hoạch phục hồi quốc gia, với trọng tâm mới là các dự án đường sắt, hạ tầng năng lượng và chương trình nhà ở cho thuê. Ảnh: Euronews

Ưu tiên cấp bách nhất hiện nay của Budapest là cứu gói hỗ trợ trị giá 10,4 tỷ euro thuộc Quỹ Phục hồi và Phát triển hậu COVID-19 (RRF) của EU. Theo quy định của khối, Hungary sẽ mất toàn bộ khoản hỗ trợ này nếu không hoàn tất các điều kiện cải cách trước cuối tháng 8 tới.

Khoản tài chính nói trên bao gồm 6,5 tỷ euro viện trợ không hoàn lại và 3,9 tỷ euro vốn vay ưu đãi. Ủy ban châu Âu trước đó đã khuyến nghị Hungary tập trung vào phần viện trợ do tình trạng ngân sách quốc gia đang chịu áp lực lớn.

Chính phủ của ông Magyar hiện cũng đang sửa đổi kế hoạch phục hồi quốc gia, với trọng tâm mới là các dự án đường sắt, hạ tầng năng lượng và chương trình nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary thừa nhận Budapest có thể không tiếp cận được toàn bộ số tiền.

Phát biểu tại Brussels ngày 26/5, Cao ủy EU phụ trách dân chủ, tư pháp và pháp quyền Michael McGrath cho biết ông “khích lệ trước cam kết và quyết tâm của chính phủ Hungary mới trong việc nhanh chóng thúc đẩy các cải cách pháp quyền”.

Chuyến đi Brussels lần này vì thế không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đơn thuần, mà còn được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực “xoay trục châu Âu” của Thủ tướng Péter Magyar — người đang đặt cược tương lai kinh tế Hungary vào khả năng hàn gắn quan hệ với EU sau nhiều năm rạn nứt.

Vân Bình

Nguồn: Euronews