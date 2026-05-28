Mỹ trừng phạt Cơ quan mới thành lập của Iran

Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran - tổ chức mới được Tehran thành lập để kiểm soát hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran. Ảnh: Western Mass News.

Động thái mới của Washington diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự và ngoại giao giữa hai nước tiếp tục leo thang, đồng thời cho thấy Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế song song với các hoạt động quân sự nhằm buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt nhằm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran cùng mọi cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan này. Đơn vị trên được Tehran công bố thành lập hồi đầu tháng và được trao quyền phê duyệt hoạt động vận tải qua eo Hormuz cũng như thu phí tàu thuyền đi qua, với mức phí được cho là có thể lên tới 2 triệu USD đối với mỗi tàu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc nỗ lực kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế của Iran là hành động “tống tiền thương mại toàn cầu”, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế trước đây đã khiến Tehran rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng.

Trong khi đó, cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) cũng đã phát cảnh báo riêng về nguy cơ bị trừng phạt đối với các công ty vận tải hoặc tổ chức tài chính thanh toán phí cho Iran để đi qua Hormuz.

Khu vực được Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran đã công bố một bản đồ chỉ ra vùng kiểm soát ở eo biển chiến lược. Theo quy định mới, các tàu muốn đi qua khu vực này phải phối hợp và được cơ quan của Iran cấp phép.

Việc Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz thời gian qua đã gây ra cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu, khí đốt và nhiều mặt hàng liên quan liên tục tăng mạnh sau khi tuyến hàng hải chiến lược này gần như bị tê liệt kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hôm 28/2. Các chuyên gia nhận định thị trường có thể mất nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng để phục hồi hoàn toàn ngay cả khi eo biển chiến lược này được mở cửa trở lại.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/ Mainichi Japan