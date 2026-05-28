Tổng thống Nga Putin thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày ( từ ngày 27-29/5) theo lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Đây là cấp độ tiếp xúc ngoại giao cao nhất và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/5 đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày theo lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TASS

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã trực tiếp ra sân bay đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại sân bay với sự tham gia của ban nhạc quân đội tổng thống, dàn nhạc thiếu niên cùng đội danh dự đại diện cho các quân binh chủng thuộc Lực lượng Vũ trang Kazakhstan.

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin và Tổng thống Tokayev sẽ tiến hành hội đàm riêng và dùng bữa trưa tại dinh tổng thống Kazakhstan.

Điện Kremlin cho biết, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào thương mại, năng lượng và hội nhập khu vực, trong bối cảnh Kazakhstan đăng cai hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Trước chuyến thăm, Tổng thống Putin khẳng định, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và đóng vai trò quan trọng đối với ổn định khu vực Á-Âu.

Nga hiện là một trong những đối tác kinh tế lớn của Kazakhstan với gần 30 tỷ USD đầu tư và khoảng 70 dự án hợp tác lớn đang triển khai. Hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và hàng không vũ trụ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TASS

Giới quan sát nhận định, chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm quyền lực gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và thị trường năng lượng đối mặt nhiều thách thức. Việc Kazakhstan dành cho nhà lãnh đạo Nga nghi thức đón tiếp cấp nhà nước được cho là cho thấy Astana tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Nga trong cấu trúc an ninh và kinh tế tại Trung Á.

Lần gần đây nhất Tổng thống Putin thăm Kazakhstan là vào tháng 11/2024. Trong khi đó, Tổng thống Tokayev đã thăm cấp nhà nước tới Moscow năm 2025. Trong chuyến thăm này, hai nước đã ký tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và liên minh.

Minh Phương

Nguồn: RT, TASS