Pháp kêu gọi EU chủ động đối thoại với Nga về an ninh châu Âu

Phát biểu trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng EU dự kiến diễn ra ngày 29/5, nơi các nước thành viên sẽ thảo luận khả năng nối lại tiếp xúc trực tiếp với Nga sau hơn 3 năm áp đặt cô lập ngoại giao đối với Điện Kremlin, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không thể để các bên khác quyết định tương lai an ninh của châu Âu.

Trao đổi với Euronews ngày 27/5, ông Haddad nói: “Người châu Âu phải sẵn sàng xây dựng kênh ngoại giao riêng với Moskva”, đồng thời cho rằng châu Âu cần chủ động tham gia mọi tiến trình thảo luận liên quan đến an ninh khu vực trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy với Nga đang rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, quan chức Pháp cũng nhấn mạnh hiện nay “ưu tiên hàng đầu” vẫn là củng cố năng lực hỗ trợ Ukraine và tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga thông qua các biện pháp ngoại giao và trừng phạt.

Phát biểu của ông Haddad được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng EU dự kiến thảo luận khả năng nối lại tiếp xúc trực tiếp với Nga sau hơn 4 năm áp dụng chính sách cô lập ngoại giao đối với Điện Kremlin.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni từng ủng hộ việc châu Âu tham gia trực tiếp vào các cuộc đối thoại với Nga, cho rằng việc duy trì kênh liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin có thể mang lại lợi ích chiến lược lâu dài cho an ninh châu Âu.

Việc các nước châu Âu bị đứng ngoài nhiều vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian thời gian qua đã làm gia tăng lo ngại rằng tương lai cấu trúc an ninh của lục địa đang bị quyết định mà không có tiếng nói đầy đủ của chính châu Âu.

Tuy vậy, đề xuất đối thoại với Nga vẫn đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ EU, đặc biệt tại các quốc gia Đông Âu và vùng Baltic – những nước có lập trường cứng rắn với Moscow.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cảnh báo việc EU tham gia đối thoại trực tiếp có thể khiến khối này bị biến thành một “bên trung gian trung lập”, từ đó tạo áp lực phải nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs cho rằng Nga có thể tận dụng các cuộc tiếp xúc ngoại giao như một “công cụ tuyên truyền”, còn EU rốt cuộc “không đạt được nhiều kết quả thực chất”.

Những phát biểu mới từ Paris cho thấy Pháp đang theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn trong vấn đề Nga - Ukraine: vừa duy trì lập trường cứng rắn với Moscow, vừa chuẩn bị cho khả năng châu Âu sẽ phải tự mình tham gia định hình trật tự an ninh hậu xung đột trên lục địa.

Vân Bình

Nguồn: Euronews