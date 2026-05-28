Nga cảnh báo Australia có thể tiếp nhận vũ khí hạt nhân Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu mới đây cảnh báo Australia có thể trở thành một trong những quốc gia tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong tương lai, trong bối cảnh Washington được cho là đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Australia cho biết có thể thuê các tàu ngầm hạt nhân từ các đối tác Aukus để phục vụ mục đích huấn luyện. Ảnh: AP.

Ông Shoigu cho biết Mỹ hiện cũng đang xem xét Nhật Bản và Hàn Quốc như các địa điểm tiềm năng để triển khai vũ khí hạt nhân.

Theo quan chức Nga, quân đội Mỹ có thể triển khai hệ thống tên lửa Typhon tới khu vực tây nam Nhật Bản nhằm phục vụ các cuộc tập trận chung Valiant Shield và Orient Shield sớm nhất vào tháng tới. Hệ thống này được thiết kế để phóng tên lửa Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đại sứ quán Nhật Bản tại Moskva xác nhận hệ thống Typhon sẽ được “lưu trữ” tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản sau khi kết thúc tập trận, song nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc “triển khai thường trực”.

Ông Shoigu tuyên bố: “Nhật Bản và Hàn Quốc đang chuẩn bị tiếp nhận vũ khí hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ của họ. Những loại vũ khí này cũng có thể xuất hiện tại Australia do nước này tham gia liên minh AUKUS”. Australia tham gia hiệp ước an ninh AUKUS cùng Mỹ và Anh từ năm 2021. Theo thỏa thuận, Washington sẽ hỗ trợ Canberra công nghệ hạt nhân để chế tạo và vận hành tàu ngầm lớp Virginia chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ông Shoigu nhận định động thái này là một phần trong chiến lược tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quan chức Nga cáo buộc Washington đang áp dụng “những phương thức quen thuộc” nhằm huy động nguồn lực từ các đồng minh để phục vụ các chiến lược quân sự của Mỹ tại châu Á.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS.

Thư ký Hội đồng an ninh Nga cũng cho biết Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận khả năng thành lập một tổ chức hiệp ước tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có cấu trúc tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, một dự luật đã được trình lên Quốc hội Mỹ, yêu cầu Tổng thống Donald Trump thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm nghiên cứu khả năng xây dựng một liên minh kiểu NATO tại châu Á - Thái Bình Dương và đánh giá tính khả thi của mô hình này.

Cả Nga và Trung Quốc đều nhiều lần bày tỏ lo ngại về khả năng NATO mở rộng ảnh hưởng sang châu Á. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cáo buộc NATO muốn biến toàn bộ lục địa Á - Âu thành khu vực phục vụ mục tiêu kiềm chế Trung Quốc, cô lập Nga và đối đầu với Triều Tiên.

Thúy Hà

Nguồn: RT