Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát 4 nội dung trọng tâm tại Thanh Hóa

Sáng 27/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung được kiểm tra.

Dự và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các Nghị quyết lớn của Trung ương

Tại hội nghị, các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và các sở, ngành đã báo cáo kết quả thực hiện 4 nội dung kiểm tra, giám sát, gồm: Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức mới. Trong đó, tỉnh đã xây dựng đề án kết thúc hoạt động của 26 đảng bộ cấp huyện, đồng thời thành lập 166 đảng bộ xã, phường. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau kiện toàn, bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt; chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị được cụ thể hóa rõ ràng, tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện đúng nguyên tắc, phù hợp năng lực, sở trường và vị trí việc làm, bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, các cơ quan tham mưu đã chủ động đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt nghị quyết tới 100% cán bộ, đảng viên; đồng thời ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Nổi bật là việc số hóa 100% hồ sơ đảng viên, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, thí điểm ứng dụng trợ lý ảo AI trong thực thi công vụ và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến chuyên ngành. Cùng với đó, tỉnh đã rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, quy định phân cấp quản lý để tích hợp quy trình làm việc trên môi trường số; triển khai ký số đối với văn bản không mật và đưa chỉ số KPI/OKR vào đánh giá, phân loại cán bộ. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng có nhiều chuyển biến tích cực thông qua mô hình “phòng họp không giấy”, giúp giảm đáng kể chi phí hành chính, văn phòng phẩm và ngân sách hội họp. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được chú trọng, hạ tầng số cơ bản được đầu tư đồng bộ.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý được triển khai đúng quy định, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Các báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm liên quan. Những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc giải trình, làm rõ trách nhiệm và đề ra biện pháp khắc phục khả thi. Sau kiểm điểm, các cấp ủy tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện kết quả đánh giá trước khi báo cáo cấp trên; đồng thời xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Tỉnh ủy Thanh Hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được kiểm tra. Đồng thời đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt biên chế chuyên môn tại một số cơ quan, địa phương; áp lực kiêm nhiệm công việc ở cơ sở; cũng như công tác tuyên truyền đối với các nội dung kiểm tra, giám sát...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu và giải trình, làm rõ những nội dung đoàn công tác quan tâm. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh kiến nghị Trung ương xem xét cho tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới, do hiện nay quy mô bình quân về diện tích tự nhiên và dân số của nhiều xã, phường còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Đồng thời, đề nghị sớm ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về tiêu chí, phương pháp, cách thức giao biên chế tại các cơ quan đảng cấp xã nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, Trung ương quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của của tỉnh Thanh Hóa trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và có phương án giải quyết phù hợp trong thời gian tới.

Lê Hợi