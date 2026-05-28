Căng thẳng địa chính trị làm gia tăng rủi ro tài chính

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây cảnh báo xung đột tại Iran cùng những bất ổn trong môi trường thương mại toàn cầu đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính tại châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AA.

Trong báo cáo ổn định tài chính, ECB cho rằng căng thẳng địa chính trị kéo dài, giá năng lượng tăng cao và chi phí vay vốn gia tăng đang tạo thêm sức ép đối với doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường tài chính khu vực đồng euro.

Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos nhận định, cú sốc nguồn cung năng lượng hiện nay tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng lạm phát và kéo giảm tăng trưởng kinh tế. Theo ông, tình trạng này cũng có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính, đồng thời gây khó khăn cho khả năng trả nợ của doanh nghiệp và hộ gia đình trong bối cảnh chi phí tài chính tăng lên.

ECB cũng cảnh báo thị trường hiện chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro từ xung đột Iran, lạm phát kéo dài và chi phí tài chính gia tăng. Theo cơ quan này, tâm lý lạc quan quá mức của giới đầu tư có thể khiến thị trường phản ứng mạnh nếu xuất hiện thêm các cú sốc địa chính trị hoặc tài chính mới.

Ngoài ra, ECB bày tỏ lo ngại về môi trường thương mại toàn cầu thiếu ổn định, xu hướng phân mảnh địa kinh tế, rủi ro an ninh mạng gia tăng và sự phát triển nhanh của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

ECB cho biết đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng và thị trường tín dụng tư nhân do những rủi ro lan tỏa đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Xung đột Trung Đông làm gia tăng chi phí tài chính toàn cầu. Ảnh: AP.

Giới quan sát nhận định, cảnh báo của ECB phản ánh lo ngại ngày càng lớn tại châu Âu về nguy cơ các căng thẳng địa chính trị, giá năng lượng tăng cao và môi trường thương mại thiếu ổn định tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh lạm phát còn ở mức cao, chi phí vay vốn gia tăng và nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục phình to, thị trường tài chính quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn trước các cú sốc mới nếu bất ổn địa chính trị kéo dài.

Minh Phương

Nguồn: NTS, Financial Times