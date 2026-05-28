Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Căng thẳng địa chính trị làm gia tăng rủi ro tài chính

Minh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây cảnh báo xung đột tại Iran cùng những bất ổn trong môi trường thương mại toàn cầu đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính tại châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị làm gia tăng rủi ro tài chính

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây cảnh báo xung đột tại Iran cùng những bất ổn trong môi trường thương mại toàn cầu đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính tại châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị làm gia tăng rủi ro tài chính

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AA.

Trong báo cáo ổn định tài chính, ECB cho rằng căng thẳng địa chính trị kéo dài, giá năng lượng tăng cao và chi phí vay vốn gia tăng đang tạo thêm sức ép đối với doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường tài chính khu vực đồng euro.

Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos nhận định, cú sốc nguồn cung năng lượng hiện nay tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng lạm phát và kéo giảm tăng trưởng kinh tế. Theo ông, tình trạng này cũng có thể làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính, đồng thời gây khó khăn cho khả năng trả nợ của doanh nghiệp và hộ gia đình trong bối cảnh chi phí tài chính tăng lên.

ECB cũng cảnh báo thị trường hiện chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro từ xung đột Iran, lạm phát kéo dài và chi phí tài chính gia tăng. Theo cơ quan này, tâm lý lạc quan quá mức của giới đầu tư có thể khiến thị trường phản ứng mạnh nếu xuất hiện thêm các cú sốc địa chính trị hoặc tài chính mới.

Ngoài ra, ECB bày tỏ lo ngại về môi trường thương mại toàn cầu thiếu ổn định, xu hướng phân mảnh địa kinh tế, rủi ro an ninh mạng gia tăng và sự phát triển nhanh của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

ECB cho biết đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng và thị trường tín dụng tư nhân do những rủi ro lan tỏa đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị làm gia tăng rủi ro tài chính

Xung đột Trung Đông làm gia tăng chi phí tài chính toàn cầu. Ảnh: AP.

Giới quan sát nhận định, cảnh báo của ECB phản ánh lo ngại ngày càng lớn tại châu Âu về nguy cơ các căng thẳng địa chính trị, giá năng lượng tăng cao và môi trường thương mại thiếu ổn định tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh lạm phát còn ở mức cao, chi phí vay vốn gia tăng và nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục phình to, thị trường tài chính quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn trước các cú sốc mới nếu bất ổn địa chính trị kéo dài.

Minh Phương

Nguồn: NTS, Financial Times

Từ khóa:

#Châu Âu #Toàn cầu #Chính trị #Tăng trưởng kinh tế #Thương mại #Ngân hàng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ sẽ phá hủy Oman nếu cùng Iran thu phí qua Hormuz

Mỹ sẽ phá hủy Oman nếu cùng Iran thu phí qua Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Oman, tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt nếu theo đuổi một thỏa thuận thu phí chung cùng Iran đối với việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải...
Mỹ không kích cơ sở quân sự của Iran

Mỹ không kích cơ sở quân sự của Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong đêm 27/5, với mục tiêu là một cơ sở quân sự mà Washington cho là có thể gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại trong khu vực.
Ông Zelensky khẩn thiết đề nghị Mỹ bổ sung tên lửa Patriot

Ông Zelensky khẩn thiết đề nghị Mỹ bổ sung tên lửa Patriot

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo truyền thông quốc tế,Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ, đề nghị Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot nhằm tăng cường khả năng đối phó với các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh