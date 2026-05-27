Phường Hạc Thành vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/5, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành phối hợp với UBND phường, Công an phường và tổ dân phố Lai Thành tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân Tổ dân phố Lai Thành bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành gặp gỡ tuyên truyền, vận động Nhân dân tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng với diện tích 32,8 ha. Thực hiện dự án này, phường Hạc Thành có 197 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 99 hộ dân. Trong đó, có 78 hộ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; 21 hộ còn lại cơ bản đồng thuận nhận tiền nhưng hiện đang còn vướng mắc về một số thủ tục.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã phối hợp với UBND phường, Công an phường và tổ dân phố Lai Thành đến gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sớm tháo dỡ công trình, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5 để chủ đầu tư triển khai thi công dự án theo kế hoạch.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình.

Cùng với tuyên truyền, phường Hạc Thành sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di chuyển tài sản đến nơi ở mới nếu có nhu cầu.

Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành cùng các đơn vị liên quan gặp gỡ, tuyên truyền các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng chí Mai Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành cho biết: “Sau thời gian tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Đối với những đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân, Ủy ban MTTQ phường sẽ báo cáo Đảng ủy, UBND phường giải quyết kịp thời để bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân”.

