Israel tuyên bố phần lớn miền Nam Lebanon là “vùng chiến sự”, kêu gọi người dân sơ tán

Israel vừa tuyên bố toàn bộ khu vực phía Nam sông Zahrani ở miền Nam Lebanon là “vùng chiến sự”, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán trước khi quân đội nước này mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah. Đây được xem là cảnh báo quy mô lớn đầu tiên của Israel kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 17/4, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang dữ dội.

Israel tuyên bố phần lớn miền Nam Lebanon là “vùng chiến sự”. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của quân đội Israel ngày 27/4, người dân Lebanon được khuyến cáo di chuyển lên phía Bắc sông Zahrani, cách biên giới Israel khoảng 40 km. Điều này đồng nghĩa với việc vùng lãnh thổ rộng khoảng 2.000 km2 ở miền Nam Lebanon hiện bị Israel coi là khu vực tác chiến.

Trước đó, quân đội Israel cũng phát cảnh báo sơ tán đối với thành phố Nabatieh cùng nhiều khu vực thuộc thành phố ven biển Tyre và vùng lân cận.

Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, hàng nghìn người dân đang di chuyển về phía Bắc tới thành phố cảng Sidon, nơi vốn đã tiếp nhận lượng lớn người sơ tán từ các khu vực khác ở miền Nam Lebanon. Lệnh sơ tán mới được ban bố đúng thời điểm người Hồi giáo tại Lebanon đang chuẩn bị đón lễ Eid al-Adha.

Động thái mới đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon. Trước đó, ngày 26/5, hơn 120 cuộc không kích đã được Israel tiến hành nhằm vào các khu vực miền Nam và miền Đông Lebanon, mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hôm 16/4.

Kể từ đầu tháng 3 năm nay, hơn 1,2 triệu người Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích và cảnh báo sơ tán của Israel. Ảnh: AP.

Kể từ ngày 2/3, khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel để bày tỏ sự ủng hộ với Iran, hơn 1,2 triệu người Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích và cảnh báo sơ tán của Israel. Bộ Y tế Lebanon cho biết hơn 3.200 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát.

Căng thẳng leo thang diễn ra trong bối cảnh các phái đoàn quân sự Lebanon và Israel dự kiến sẽ tiến hành đàm phán tại Mỹ vào ngày 29/5 nhằm tìm kiếm khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới và chấm dứt các hành động thù địch kéo dài nhiều tháng qua.

Ngọc Liên

Nguồn: CNA/France24