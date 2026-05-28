Na Uy tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere vừa cho biết, Na Uy sẽ tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp, trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường hợp tác quốc phòng và củng cố năng lực an ninh khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 27/5/2026. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trong chuyến thăm Paris và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/5, ông Stoere cho biết, Na Uy sẽ mở các cuộc thảo luận với Pháp về việc tham gia cơ chế “răn đe hạt nhân chủ động” do Paris thúc đẩy. Theo cơ chế này, các đối tác châu Âu sẽ tham gia sâu hơn vào tham vấn chiến lược liên quan đến chính sách hạt nhân của Pháp.

Tại cuộc gặp, Na Uy và Pháp cũng ký thỏa thuận quốc phòng mới, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh và hỗ trợ quân sự khi cần thiết.

Thủ tướng Jonas Gahr Stoere nhấn mạnh, năng lực răn đe chủ yếu của Na Uy vẫn dựa trên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ, song cho rằng năng lực hạt nhân của Pháp là “một đóng góp quan trọng” đối với thế trận răn đe chung của NATO.

Ông Stoere khẳng định, việc tham gia sáng kiến của Pháp không làm thay đổi chính sách cơ bản của Na Uy về vũ khí hạt nhân. Theo đó, Na Uy sẽ không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này trong thời bình và cũng sẽ không đóng góp tài chính cho chương trình hạt nhân của Pháp.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, thỏa thuận mới giữa hai nước thiết lập nguyên tắc tương trợ lẫn nhau, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere chứng kiến ​​Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik và Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ký kết thỏa thuận tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 27/5/2026. Ảnh: Reuters.

Sáng kiến trên được thúc đẩy trong bối cảnh các nước châu Âu tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng giữa những lo ngại về cam kết an ninh dài hạn của Mỹ cũng như căng thẳng gia tăng với Nga.

Trước đó, hồi tháng 3, Tổng thống Macron tuyên bố, Pháp sẵn sàng mở rộng vai trò răn đe hạt nhân đối với các đối tác châu Âu và bổ sung “khía cạnh châu Âu” vào chiến lược hạt nhân của Paris. Ông cũng công bố kế hoạch tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Pháp.

Na Uy trở thành một trong những quốc gia châu Âu mới nhất tham gia sáng kiến này, sau Ba Lan và Litva. Quốc gia Bắc Âu với khoảng 5,6 triệu dân là thành viên NATO nhưng không thuộc Liên minh châu Âu (EU), đồng thời có chung đường biên giới với Nga tại khu vực Bắc Cực.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã