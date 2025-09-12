Hotline: 0822.173.636   |

Thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu 2025

(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 11/9 về việc thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 11/9 về việc thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đội Quản lý thị trường số 5 triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung thu. Ảnh: Hà Thu

Theo đó, 03 đoàn sẽ tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2025 theo Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, đặc biệt là tại các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán hàng lưu động. Nội dung kiểm tra bao gồm: nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, nhãn mác, hạn sử dụng và giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại 34 xã, phường theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ Trung thu. Trưởng các đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Thời gian kiểm tra kết thúc trước ngày 06/10/2025. Sau kiểm tra, các đoàn có trách nhiệm tổng hợp kết quả, rà soát, kiến nghị và tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định; báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17/10/2025.

Danh sách các cơ sở thực phẩm 3 đoàn sẽ tiến hành kiểm tra dịp Tết Trung thu năm 2025 xem tại đây.

