Tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan: Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO sẽ gia tăng khi Mỹ thu hẹp năng lực quân sự

Tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan, Tướng Onno Eichelsheim, ngày 5/7, nhận định vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO sẽ ngày càng quan trọng khi Mỹ cắt giảm một phần năng lực quân sự. Ông cũng bày tỏ ấn tượng với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác song phương.

Tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan, Tướng Onno Eichelsheim, ngày 5/7 nhận định vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO sẽ ngày càng quan trọng khi Mỹ cắt giảm một phần năng lực quân sự. Ảnh: Aa.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu nhân chuyến thăm Ankara trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7, Tướng Eichelsheim cho biết hội nghị lần này sẽ đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của liên minh là triển khai cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP đã được các nước thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở La Hay. Ông cũng cho rằng các nước châu Âu cần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong NATO nhằm bù đắp phần năng lực mà Mỹ đang từng bước thu hẹp.

Đề cập kỳ vọng đối với hội nghị, Tướng Eichelsheim nhấn mạnh: “Tôi cho rằng hội nghị trước hết cần khẳng định quyết tâm của liên minh, cho thấy chúng ta vẫn đoàn kết và mối liên kết giữa các đồng minh vẫn vững chắc. Đây phải là một trong những thông điệp quan trọng nhất”. Ông nói thêm: “Chúng ta cần chứng minh rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng 3,5% đã được thống nhất năm ngoái đang được các nước thành viên triển khai thực hiện. Thứ ba, tôi hy vọng hội nghị sẽ góp phần xác định lộ trình hướng tới hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như tìm kiếm hướng giải quyết căng thẳng liên quan đến Iran, Israel và Mỹ, bởi cả hai vấn đề đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định quốc tế”.

Tướng Eichelsheim khẳng định NATO vẫn cần vai trò của Mỹ, đồng thời châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Ảnh: Getty Images.

Bình luận về quyết định của Mỹ cắt giảm đóng góp quân sự tại châu Âu, Tướng Eichelsheim khẳng định NATO vẫn cần vai trò của Mỹ, đồng thời châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Ông cho rằng châu Âu có đủ năng lực để từng bước lấp đầy khoảng trống do việc Mỹ thu hẹp một số năng lực quân sự tạo ra. Về lâu dài, các nước châu Âu cần tiến xa hơn nữa và điều đó đòi hỏi phải phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Ông nhận định: “Chúng tôi nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một ngành công nghiệp quốc phòng có khả năng đáp ứng những nhu cầu này. Trong khi đó, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn cần thêm thời gian để đạt tới trình độ tương tự”.

Theo Tướng Eichelsheim, các nước châu Âu hoàn toàn có khả năng đáp ứng các mục tiêu mới của NATO, song quá trình này sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.