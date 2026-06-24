Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan thúc đẩy hợp tác quốc phòng, ủng hộ tăng cường năng lực NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 24/6 khẳng định, Ankara và Warsaw sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng và an ninh, với tư cách là hai đồng minh chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: Polskie Radio

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Phủ Tổng thống ở Ankara, ông Erdogan nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng hơn sáu thế kỷ lịch sử chung và đang không ngừng được củng cố trong khuôn khổ quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mục tiêu 10 tỷ USD được đề ra trước đó, qua đó tạo động lực để hai bên nâng mục tiêu mới lên 15 tỷ USD. Ông cũng cho biết các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang triển khai nhiều dự án tại Ba Lan với tổng giá trị khoảng 9 tỷ USD.

Theo ông Erdogan, hợp tác công nghiệp quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai nước đã triển khai nhiều sáng kiến hợp tác, trong đó có các dự án liên quan đến máy bay không người lái và các chương trình quốc phòng khác. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Là hai đồng minh NATO giữ vị trí không thể thiếu trong cấu trúc an ninh và quốc phòng của châu Âu, chúng tôi đang nỗ lực tăng cường hơn nữa sự hợp tác này”.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tập trận quân sự NATO DRAGON-24 tại Korzeniewo, miền bắc Ba Lan, ngày 4/3/2024. Ảnh: AFP

Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức. Ông Nawrocki cho rằng, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều đóng vai trò then chốt trong NATO khi cùng tham gia bảo vệ các sườn chiến lược của liên minh. Theo ông, điều này khiến sự phối hợp giữa hai nước trở nên đặc biệt quan trọng đối với an ninh tập thể của NATO. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng nhắc tới việc quân đội nước này đang vận hành các máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, coi đây là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai đồng minh.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào các ngày 7-8/7 tới.

Trong bối cảnh NATO thúc đẩy hiện đại hóa năng lực quân sự, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi các nước thành viên tăng cường sản xuất quốc phòng và bổ sung kho dự trữ đạn dược ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, TASS