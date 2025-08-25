Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng khốc liệt nhất trong lịch sử

Cơ quan Khí tượng Quốc gia (AEMET) của Tây Ban Nha ngày 24/8 xác nhận đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày liên tiếp vừa qua là đợt nắng nóng “dữ dội nhất trong lịch sử” quốc gia này.

Người dân làm mát tại vòi nước công cộng dưới trời nắng nóng ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 29/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu tạm thời, nhiệt độ trung bình của đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3-18/8 đã vượt kỷ lục ghi nhận hồi tháng 7/2022, với mức nhiệt trung bình cao hơn 4,6 độ C so với các đợt nóng cực đoan trước đây.

Đặc biệt, 10 ngày liên tiếp từ 8-17/8 được đánh giá là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận ở Tây Ban Nha kể từ năm 1950.

Nhiệt độ cực cao đã biến nhiều vùng của Tây Ban Nha thành “chảo lửa,” làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Đến nay, “giặc lửa” vẫn đang tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Tây nước này.

Viện Y tế Carlos III ngày 19/8 ước tính hơn 1.100 người đã thiệt mạng do liên quan đợt nắng nóng khắc nghiệt này. Con số thương vong gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tác động trực tiếp và khốc liệt của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng.

Kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1975, AEMET đã ghi nhận 77 đợt nắng nóng tại Tây Ban Nha. Trong số đó, có 6 đợt cao hơn mức trung bình 4 độ C và 5 đợt trong số này xảy ra từ năm 2019 đến nay.

Các nhà khoa học khẳng định biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân làm cho các đợt nắng nóng kéo dài hơn, dữ dội hơn và thường xuyên hơn trên toàn thế giới.

AEMET nhấn mạnh: “Có một thực tế khoa học rằng mùa Hè hiện nay nóng hơn nhiều so với các thập kỷ trước. Không phải mùa Hè nào cũng sẽ nóng hơn mùa trước đó, nhưng xu hướng rõ ràng là những mùa Hè ngày càng cực đoan hơn. Điều quan trọng là phải thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu”./.

Theo TTXVN