Tàu thuyền qua các eo biển Thổ Nhĩ Kỳ vào Biển Đen lưu thông bình thường

Hoạt động tàu thuyền qua các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ vào Biển Đen vẫn diễn ra thuận lợi, trong bối cảnh Ankara áp dụng một số biện pháp tạm thời do lo ngại an ninh hàng hải gia tăng.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, việc tàu thuyền đi lại trên Biển Đen vẫn diễn ra suôn sẻ. Ảnh: Reuters.

Hai quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8 cho biết hoạt động tàu thuyền qua các eo biển Bosphorus và Dardanelles vào Biển Đen vẫn diễn ra thuận lợi, bất chấp những lo ngại gia tăng về an toàn hàng hải do các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Ankara đã hạn chế hoạt động tàu thương mại đi vào Biển Đen sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, trong đó có các tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ được cho là chưa cấp phép cho một số tàu có hành trình tới Nga hoặc Ukraine.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền được Bloomberg dẫn, ngày 9/8, tàu chở dầu thô Aegean Dream, vốn chờ gần khu vực từ ngày 6/8, đã đi vào eo biển Dardanelles. Tàu container Mehmet Kahveci A cũng đi qua eo biển này trong cùng ngày. Cả hai tàu đều hướng tới cảng Novorossiysk của Nga.

Những biện pháp tạm thời được Ankara triển khai trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen gia tăng. Ảnh: Reuters.

Những biện pháp tạm thời được Ankara triển khai trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen gia tăng. Ngày 6/8, một tàu chở hàng thuộc sở hữu của một công ty Đức bị máy bay không người lái tấn công trên Biển Đen. Trước đó, ngày 3/8, hai tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ khởi hành từ cảng Novorossiysk cũng bị máy bay không người lái tấn công.

Trước tình hình trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cảnh báo Moscow và Kiev, kêu gọi hai bên thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải trên Biển Đen. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã áp dụng một số biện pháp tạm thời do những lo ngại nghiêm trọng về an ninh, song hoạt động qua lại các eo biển vẫn được thực hiện theo Công ước Montreux.

Công ước Montreux được ký năm 1936, trao cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền kiểm soát hai eo biển Bosphorus và Dardanelles - tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đen với Địa Trung Hải - đồng thời quy định quyền tự do qua lại của tàu dân sự trong thời bình và các hạn chế đối với tàu chiến.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ với cả Moscow và Kiev. Ankara không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, đồng thời tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Chosun.