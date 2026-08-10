Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Will Scharf làm Cố vấn pháp lý Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/8 thông báo bổ nhiệm ông Will Scharf, Thư ký nhân sự Nhà Trắng và luật sư từng đại diện cho ông trong nhiều vụ kiện, làm Cố vấn pháp lý Nhà Trắng, thay ông David Warrington từ ngày 1/9.

Theo thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, ông Scharf sẽ đảm nhiệm đồng thời vị trí Trợ lý Tổng thống và Cố vấn pháp lý Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Theo thông báo của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, ông Scharf sẽ đảm nhiệm đồng thời vị trí Trợ lý Tổng thống và Cố vấn pháp lý Nhà Trắng. Ông Trump đánh giá ông Scharf “đã hoàn thành công việc đáng kinh ngạc” trong vai trò Thư ký nhân sự Nhà Trắng, đồng thời nhận định ông là người “cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh”, yêu nước và tôn trọng pháp luật.

Ông David Warrington, Cố vấn pháp lý Nhà Trắng hiện nay, sẽ rời chính quyền để chuyển sang khu vực tư nhân. Tổng thống Trump đánh giá ông Warrington đã hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ trong thời gian giữ chức Cố vấn pháp lý Nhà Trắng cũng như trước đó trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ông Scharf từng là công tố viên liên bang, làm việc tại các hãng luật tư nhân và từng làm thư ký cho hai thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton và Trường Luật Harvard. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Scharf tham gia thúc đẩy quá trình phê chuẩn các thẩm phán do tổng thống đề cử, trong đó có các Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett.

Sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, ông Scharf gia nhập nhóm pháp lý của cựu tổng thống vào tháng 10/2023 và tham gia bào chữa cho ông trong vụ án liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử do Công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố. Vụ án được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ, nơi các thẩm phán sau đó phán quyết rằng tổng thống được hưởng quyền miễn trừ rộng rãi đối với các hành vi chính thức trong nhiệm kỳ.

Ông Will Scharf đứng đầu Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, cơ quan phụ trách quy hoạch xây dựng và các dự án cải tạo lớn đối với các công trình chính phủ tại khu vực thủ đô. Ảnh: Reuters.

Trên cương vị Thư ký nhân sự Nhà Trắng, ông Scharf chịu trách nhiệm quản lý các tài liệu trình lên Tổng thống và thường có mặt bên cạnh ông Trump khi ký các sắc lệnh hành pháp. Tháng 7/2025, ông Trump bổ nhiệm ông Scharf làm Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC), cơ quan thuộc nhánh hành pháp phụ trách quy hoạch xây dựng và các dự án cải tạo lớn đối với các công trình chính phủ tại khu vực thủ đô.

Văn phòng Cố vấn pháp lý Nhà Trắng có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng thống và chính quyền về các vấn đề pháp lý, chính sách; là đầu mối chính giữa Nhà Trắng và Bộ Tư pháp, đồng thời tham gia xử lý các quyết định ân xá, bổ nhiệm thẩm phán, xem xét dự luật và các cuộc điều tra của Quốc hội đối với chính quyền.

Việc thay đổi nhân sự tại Văn phòng Cố vấn pháp lý Nhà Trắng diễn ra vào thời điểm quan trọng, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó đảng Cộng hòa của ông Trump sẽ phải nỗ lực để duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Một số nghị sĩ Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào ông Trump và chính quyền nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 11.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, AP.