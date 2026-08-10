Tổng thống Trump phát tín hiệu ưu tiên sức ép kinh tế với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang duy trì tiếp xúc hạn chế với Iran và theo dõi tác động của các biện pháp gây sức ép kinh tế, trong bối cảnh hai bên chưa đạt được thỏa thuận liên quan eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang áp dụng cách tiếp cận “kín đáo” với Iran, ưu tiên gây áp lực kinh tế hơn là các cuộc tấn công quân sự mới, ngay cả khi Tehran vẫn trì hoãn thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: Aljazeera.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios ngày 9/8, ông Trump nói Mỹ đang “giữ kín” vấn đề Iran và hiện chỉ “đàm phán một phần” với Tehran. Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang theo dõi tác động của lạm phát và tình trạng thiếu hụt tài chính tại Iran, đồng thời cho rằng các biện pháp phong tỏa và sức ép của Mỹ đang khiến khủng hoảng kinh tế tại Iran thêm nghiêm trọng. Trong phát biểu này ông Trump không đưa ra lời đe dọa về một chiến dịch quân sự mới .

Những phát biểu trên cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ưu tiên sức ép kinh tế và đàm phán hạn chế thay vì ngay lập tức nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, điều này chưa đồng nghĩa Washington đã loại bỏ phương án quân sự. Theo Axios, chỉ khoảng một tuần trước, ông Trump từng nghiêng về khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trước khi các cố vấn thuyết phục ông tạm thời giảm căng thẳng.

Trong khi Washington phát tín hiệu giảm nhịp, vấn đề eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Iran.

Hãng tân hoa xã dẫn lời truyền thông Mỹ ngày 9/8 nhận định, nỗ lực rút khỏi cuộc chiến với Iran của Mỹ đang lâm vào bế tắc. Dù Washington đã chủ động hạ mục tiêu, chỉ cần Tehran mở lại eo biển Hormuz là có thể tuyên bố chiến thắng nhưng đàm phán vẫn sụp đổ do Iran kiên quyết yêu cầu Mỹ giải tỏa hàng tỷ USD bị đóng băng, chấm dứt phong tỏa hải quân và rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 9 tháng 8 rằng những diễn biến gần đây trong các cuộc đàm phán cho thấy các lựa chọn của Tổng thống Mỹ Donald Trump để rút khỏi cuộc chiến chống Iran đã “thu hẹp lại”. Ảnh: Xinhua.

Trong khi đó, áp lực nội bộ tại Mỹ đang gia tăng gay gắt. Kênh CNN tiết lộ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã hối thúc Nhà Trắng tìm phương án rút lui nhanh chóng.

Một trong những vấn đề được giới chức Mỹ quan tâm là mức tiêu hao một số loại đạn dược và tên lửa đánh chặn. Sau 5 tháng giao tranh, Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận một số chủng loại đạn dược đang “khan hiếm”, buộc Lầu Năm Góc phải khẩn cấp yêu cầu các tập đoàn quốc phòng tăng tốc sản xuất bù đắp lượng thiếu hụt trầm trọng.

Nhật Lệ

Nguồn: Axios, Reuters.