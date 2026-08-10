Bão Dolphin đổ bộ miền Đông Trung Quốc, hơn 1 triệu người được sơ tán

Bão Dolphin, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm 2026, đã tiến vào bờ biển miền Đông nước này ngày 9/8, gây mưa lớn, gió mạnh và làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất.

Bão Dolphin đổ bộ miền Đông Trung Quốc. Ảnh: The Spokesman-Review.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Dolphin đổ bộ gần thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 17h30 ngày 9/8 (giờ địa phương), với sức gió duy trì tối đa gần tâm bão khoảng 42 m/giây, tương đương 151 km/giờ.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, gồm đưa người lao động ngoài khơi vào bờ, yêu cầu tàu thuyền trở về cảng và tăng cường kiểm tra tại các hồ chứa, khu vực miền núi, điểm có nguy cơ sạt lở, công trường xây dựng và địa điểm du lịch.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cảnh báo một số sông có thể xuất hiện lũ lớn, trong khi các con sông nhỏ hơn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể dâng cao vượt mức cảnh báo.

Hơn 1 triệu người tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Riêng thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã di dời hơn 900.000 người và mở hơn 1.000 điểm tránh trú khẩn cấp. Tại tỉnh Phúc Kiến, gần 99.000 người ở các khu vực có nguy cơ cao cũng được sơ tán.

Hơn 1 triệu người tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Ảnh: The Spokesman-Review.

Mưa lớn được dự báo tiếp diễn tại Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tây, An Huy và Giang Tô trong ngày 10/8. Một số khu vực miền Trung và miền Đông Chiết Giang có thể ghi nhận lượng mưa từ 250-500 mm, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở, đặc biệt tại khu vực miền núi.

Hoạt động giao thông cũng bị ảnh hưởng trên diện rộng. Thượng Hải đã hủy khoảng 1.500 chuyến bay và đưa hơn 500 tàu cỡ nhỏ, trung bình tại cảng Dương Sơn đến nơi trú ẩn. Tại Phúc Kiến, 55 tuyến phà ven biển bị đình chỉ và 115 công trình ngoài khơi tạm dừng hoạt động.

Trước đó, bão Dolphin đã ảnh hưởng đến tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, làm 6 người bị thương và khiến hơn 50.000 công trình mất điện

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.