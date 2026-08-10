Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia giữa căng thẳng khu vực

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 9/8 tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Aramco, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Saudi Aramco ở Jazan bằng máy bay không người lái, trong khi chính quyền Yemen báo cáo một cuộc tấn công riêng biệt vào cảng Mocha trên Biển Đỏ. Ảnh: Thetribuneinternational.

Theo Houthi, UAV đã tấn công cơ sở lọc dầu Jazan ở Tây Nam Saudi Arabia. Bộ Năng lượng Saudi Arabia xác nhận xảy ra một vụ cháy tại nhà máy, song đám cháy sau đó đã được dập tắt và không có người bị thương. Nhà chức trách đang xử lý vụ việc nhưng chưa công bố nguyên nhân.

Nhà máy lọc dầu Jazan có công suất xử lý khoảng 400.000 thùng dầu thô/ngày. Houthi trước đây từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Jazan và Yanbu, thành phố cảng nằm bên bờ Biển Đỏ.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Saudi Arabia ký hiệp ước quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng răn đe chung trước các nguy cơ an ninh trong khu vực, trong đó quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong 3 quốc gia sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Hiện chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ phản ứng như thế nào trước vụ tấn công mới nhất nhằm vào Saudi Arabia.

Khói bốc lên trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi vào thành phố cảng Mocha trên Biển Đỏ, Yemen, ngày 9 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ của Yemen. Ba nguồn tin thuộc chính quyền Yemen cho biết hệ thống phòng không đã đối phó với các UAV được phóng nhằm vào khu vực cầu cảng thương mại và kho chứa tại đây.

Theo phía Houthi, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Saudi Arabia và kho vũ khí trong khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Yemen cho biết cuộc tấn công nhằm vào cảng Mocha khiến 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng.

Houthi tháng trước tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia tại Biển Đỏ, với cáo buộc Riyadh bao vây lực lượng này. Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc trên.

Cảng Mocha nằm gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến vận tải biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng và hàng hóa quốc tế. Nếu Bab el-Mandeb bị phong tỏa, Saudi Arabia sẽ mất một tuyến thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz.

Ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, ngày 9/8 đã thông báo cho Đại biện lâm thời Phái bộ Mỹ tại Yemen Neil Hop về những diễn biến mới nhất. Theo một tuyên bố, ông al-Alimi cho rằng cuộc tấn công của Houthi đặt trách nhiệm lên cộng đồng quốc tế, trước hết là Mỹ, phải “vượt ra ngoài việc chỉ kiềm chế mối đe dọa từ Houthi để giải quyết các nguồn gốc và công cụ của mối đe dọa này”.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.