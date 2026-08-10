Nga bác khả năng “đóng băng” xung đột Ukraine, Kiev cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tập kích

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10/8 cho biết Moskva không ủng hộ phương án “đóng băng” xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng mọi giải pháp cần giải quyết những nguyên nhân mà Nga xác định là gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: Apa.az.

Trả lời TASS, ông Galuzin dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một trạng thái “đóng băng” xung đột không thể mang lại giải pháp lâu dài nếu các nguyên nhân sâu xa chưa được xử lý. Quan chức Nga đồng thời cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở liên quan đến Tập đoàn Đường ống Caspi, cho rằng các vụ việc này ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của Kazakhstan. Moskva kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu có phản ứng đối với những vụ việc mà Nga cáo buộc.

Ukraine cho biết Kiev sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tập kích của Nga. Ảnh: The Independent.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tập kích của Nga. Ông nói các cuộc tấn công nhằm vào Odessa và một số khu vực khác đã gây gián đoạn nguồn điện, nước; riêng Odessa và khu vực lân cận có hơn 300.000 hộ gia đình bị mất điện sáng 9/8. Các cơ quan chức năng đang khôi phục những dịch vụ thiết yếu.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters, Arap news