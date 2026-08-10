Đại diện Hội đồng Hòa bình lên tiếng sau khi Israel bác kế hoạch Gaza

Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn Nickolay Mladenov khẳng định kế hoạch giải giáp Hamas tại Gaza không dựa trên sự tin tưởng mà dựa trên cơ chế xác minh từng bước. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Donald Trump về Gaza và khẳng định Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas được giải giáp hoàn toàn.

Đặc phái viên Gaza của Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn Nickolay Mladenov trả lời phỏng vấn kênh Channel 12 của Israel. Ảnh: Channel 12.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel 12 của Israel ngày 9/8, ông Nickolay Mladenov cho rằng việc thực hiện đầy đủ kế hoạch là cách duy nhất bảo đảm ngăn một sự kiện tương tự vụ tấn công ngày 7/10/2023 tái diễn.

Theo ông Mladenov, kế hoạch không yêu cầu Israel phải tin tưởng Hamas. Thay vào đó, mọi bước trong quá trình giải giáp phải được kiểm chứng trên thực địa trước khi Israel thực hiện các bước rút quân tương ứng.

Theo lộ trình được ông Mladenov giải thích, Hamas sẽ chuyển giao quyền quản lý cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), cơ quan kỹ trị chuyển tiếp của người Palestine hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình. Vũ khí của các nhóm vũ trang tại Gaza sẽ được thu hồi, lưu giữ và vô hiệu hóa. Khi quá trình giải giáp tại từng khu vực được xác minh, lực lượng Israel sẽ rút quân từng bước.

Ông Mladenov nhấn mạnh Israel sẽ không phải rút quân trước khi có những thay đổi thực tế và có thể kiểm chứng về tình trạng giải giáp của Hamas.

Tuyên bố của ông Mladenov được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ vài giờ trước đó tuyên bố bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình thúc đẩy. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas được “giải giáp thực sự”, đồng thời cho rằng Israel cần tiếp tục duy trì khả năng ngăn chặn các mối đe dọa đối với lực lượng và công dân nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên phải, nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, theo Times of Israel, kênh Channel 12 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết ông Netanyahu trước đó đã phê duyệt về nguyên tắc một kế hoạch thí điểm rút lực lượng Israel khỏi 3 khu vực nhỏ gần Rafah, nhưng sau đó sau đó thay đổi lập trường. Các nguồn tin cho biết giới chức an ninh Israel chỉ biết về sự thay đổi này thông qua truyền thông. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Nhà Trắng được cho là không coi tuyên bố của ông Netanyahu là một cuộc khủng hoảng với Washington. Theo Channel 12, một nguồn tin cấp cao của Mỹ cho rằng, phát biểu của Thủ tướng Israel có thể xuất phát từ những tính toán chính trị trong nước trước cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 10.

Việc ông Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch đáng chú ý bởi trước đó Tổng thống Trump từng mô tả thỏa thuận giải giáp Hamas là một bước đột phá. Động thái của Israel vì thế có nguy cơ làm phức tạp thêm nỗ lực của Washington nhằm đưa tiến trình Gaza sang giai đoạn tiếp theo.

Nhật Lệ

Nguồn: The Times Of Israel, Aljazeera.