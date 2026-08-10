Doanh nghiệp Nhật Bản cảnh báo đồng yen yếu gây sức ép lên chi phí nhập khẩu

Giới lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng lo ngại biến động tỷ giá và đồng yen ở mức yếu và biến động tỷ giá có thể gây thêm sức ép lên nền kinh tế, trong bối cảnh chi phí nhập khẩu năng lượng, nguyên vật liệu và thực phẩm gia tăng.

Doanh nghiệp Nhật Bản cảnh báo đồng yen yếu gây sức ép lên chi phí nhập khẩu. Ảnh: The Japan Times.

Những cảnh báo trên được đưa ra sau khi Nhật Bản và Mỹ tiến hành can thiệp phối hợp trên thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yen. Trong tháng 7, đồng yen có thời điểm giảm xuống gần 164 yen/USD, mức thấp nhất trong khoảng 40 năm, trước khi phục hồi khoảng 5% sau động thái can thiệp.

Ông Kenichiro Fujimoto, Giám đốc tài chính Tập đoàn Mitsubishi Electric, cho rằng đồng yen yếu không đồng nghĩa nền kinh tế Nhật Bản đang ở trạng thái thuận lợi. Theo ông, chi phí năng lượng, nguyên vật liệu và thực phẩm cao hơn có thể gây sức ép lên nhu cầu trong nước, trong khi Nhật Bản đang từng bước thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài nhiều thập kỷ.

Ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), nhận định đồng yen yếu mang lại lợi thế nhất định cho hoạt động xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp Nhật Bản lại phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, khi tỷ giá vượt một ngưỡng nhất định, chi phí gia tăng có thể lấn át lợi ích từ xuất khẩu.

Thị trường tiền tệ Nhật bản có nhiều biến động. Ảnh: The Japan Times.

Biến động mạnh của tỷ giá cũng khiến các doanh nghiệp khó dự báo lợi nhuận và lập kế hoạch đầu tư, đặc biệt đối với những tập đoàn hoạt động trên thị trường quốc tế. Ông Makoto Tanaka, Giám đốc tài chính Tập đoàn Mitsui, cho biết ưu tiên hiện nay là thị trường tiền tệ ổn định hơn và mức biến động giảm xuống. Trong khi đó, Mitsubishi Corp cho biết sẽ điều chỉnh mức tỷ giá giả định 150 yen/USD trong kế hoạch kinh doanh nếu cần thiết.

Khảo sát của JETRO công bố tháng 3 cho thấy khoảng tỷ giá 120-124 yen/USD được gần 20% doanh nghiệp đánh giá là phù hợp nhất. Chỉ 11% doanh nghiệp mong muốn tỷ giá trên 150 yen/USD.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng khả năng đồng yen trở lại vùng 120-130 yen/USD đang trở nên khó khăn do các yếu tố nền tảng của kinh tế Nhật Bản và cán cân thương mại chưa được cải thiện rõ rệt.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)

Tin liên quan: Mỹ và Nhật Bản lần đầu can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yen của Nhật Bản, trong bối cảnh đồng nội tệ nước này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm.

.