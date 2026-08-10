Syria và Nga đạt thỏa thuận về tương lai các cơ sở quân sự tại Tartus và Hmeimim

Hãng thông tấn nhà nước Syria dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Syria và Nga ngày 9/8 đã đạt thỏa thuận về tương lai các cơ sở quân sự của Nga tại cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim, sau 18 tháng đàm phán.

Toàn cảnh cơ sở hải quân Nga tại Tartous, Syria, ngày 14 tháng 12 năm 2024. Ảnh: REUTERS.

Theo thỏa thuận, phía Syria sẽ tiếp quản quyền quản lý các cơ sở dân sự, trong đó có sân bay Hmeimim và khu cầu cảng thương mại tại cảng Tartus. Các cơ sở này sẽ từng bước được đưa vào hệ thống quản lý dân sự của Syria.

Đối với các cơ sở quân sự, hai bên thống nhất tái tổ chức thành các trung tâm huấn luyện và đào tạo chung, theo một cơ chế mới nhằm bảo đảm lợi ích của cả Syria và Nga. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng.

Cùng ngày, Tổng cục Cảng và Hải quan Syria cho biết Damascus và Moskva đã thống nhất chuyển giao cho phía Syria các khu vực thương mại trước đây do Nga quản lý tại cảng Tartus, trong đó có cầu cảng số 4 - khu vực hạn chế nằm bên ngoài căn cứ hải quân Nga, cùng các nhà kho và công trình liên quan.

Cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim từ lâu được xem là những điểm tựa quân sự quan trọng của Nga tại Địa Trung Hải và Trung Đông. Tương lai của hai cơ sở này trở thành vấn đề được quan tâm sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, mở đầu cho các cuộc đàm phán kéo dài giữa Moskva và chính quyền mới tại Damascus.

Theo hãng thông tấn TASS, Nga hiện có hai cơ sở quân sự tại Syria, gồm trung tâm hậu cần của Hải quân Nga tại thành phố cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim gần thành phố Jableh, thuộc tỉnh Latakia.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TASS.