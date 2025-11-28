Ba Lan, Thụy Điển ký thỏa thuận tàu ngầm hàng tỷ USD

Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá khoảng 2,7 tỷ USD với tập đoàn Saab của Thụy Điển để mua ba tàu ngầm hiện đại. Thỏa thuận này được xem là bước quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Warsaw tại khu vực Biển Baltic trước bối cảnh căng thẳng với Nga.

Ba Lan mua tàu ngầm A26 từ Saab của Thụy Điển. Ảnh: Tvp World

Theo Bộ Quốc phòng, Ba Lan đã đặt mua 3 tàu ngầm A26 từ Saab của Thụy Điển trị giá khoảng 2,73 tỷ USD. Thỏa thuận nằm trong khuôn khổ chương trình Orka (cá voi sát thủ) nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Ba Lan. Đây cũng là một trong những thỏa thuận mua sắm lớn nhất từ ​​trước đến nay của quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phó Thủ tướng Ba Lan, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết: "Thụy Điển đã đưa ra lời đề nghị tốt nhất về mọi tiêu chí, thời gian giao hàng và khả năng hoạt động của tàu ngầm, đặc biệt trên Biển Baltic". Gói thỏa thuận bao gồm việc chuyển giao một chiếc tàu ngầm cho Ba Lan để huấn luyện và nghĩa vụ của Thụy Điển là mua một số vũ khí của Ba Lan.

Hợp đồng dự kiến sẽ hoàn tất vào Quý II/2026, chiếc A26 là một trong những lớp tàu mới nhất do Thụy Điển phát triển. Việc bàn giao ban đầu dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2030, với điều kiện hợp đồng được ký kết trong quý I năm 2026.

Ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cũng nhấn mạnh, thỏa thuận này là minh chứng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Thụy Điển. Tàu ngầm A-26 mới do Thụy Điển phát triển được mô tả là tàu ngầm thế hệ thứ năm đầu tiên trên thế giới, thiết kế để đáp ứng các yêu cầu Chiến dịch Đa miền (MDO) của NATO. Tàu ngầm tích hợp đầy đủ các tính năng gồm: Tàng hình, tác chiến dưới đáy biển, tấn công chính xác tầm xa và thu thập thông tin tình báo tiên tiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết: “Thỏa thuận này tạo ra một hệ thống chung cho các hoạt động ở Biển Baltic và tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân Thụy Điển và Ba Lan”.

Theo nguồn dữ liệu quân sự, tàu ngầm lớp A26 có lượng giãn nước khoảng 1.925 tấn khi nổi và 2.100 tấn khi lặn, chiều dài 66,1 mét, rộng 6,75 mét và độ mớn nước lên tới 6 mét. Hệ thống động lực bao gồm hai động cơ diesel-điện và bốn đơn vị AIP Kockums MkV V4-275R Stirling, cho phép tàu hoạt động 45 ngày và tốc độ lặn tối đa của nó đạt khoảng 20 km/h. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn dao động từ 17 đến 26 người, có thể mở rộng lên 35 người nếu có lực lượng tác chiến đặc biệt trên tàu.

Lê Hà

Nguồn: TVP World, Reuters