Australia chi 2,7 tỷ USD thúc đẩy xây dựng xưởng tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS

Chính phủ Australia ngày 15/2 thông báo sẽ chi 3,9 tỷ đô la Australia (tương đương khoảng 2,7 tỷ USD) để thúc đẩy xây dựng một xưởng đóng tàu mới, phục vụ chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo khuôn khổ hiệp ước quốc phòng ba bên AUKUS với Mỹ và Anh.

Thủ tướng Anthony Albanese thông báo Chính phủ Australia sẽ chi 2,7 tỷ USD thúc đẩy xây dựng xưởng tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS. Ảnh: The Australian.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết khoản đầu tư 3,9 tỷ AUD là bước khởi đầu quan trọng để triển khai xây dựng xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân tại Osborne, bang Nam Australia. Ông nhấn mạnh cơ sở này giữ vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa kế hoạch sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng mang vũ khí thông thường của Australia theo khuôn khổ AUKUS. Theo ông Albanese, tổng chi phí dự án có thể lên tới 30 tỷ AUD trong nhiều thập kỷ tới, khẳng định đây là cam kết chiến lược dài hạn nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh quốc gia.

Được công bố năm 2021, AUKUS là khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Australia. Theo thỏa thuận, từ năm 2027, các tàu ngầm lớp Virginia do Mỹ chỉ huy sẽ được triển khai luân phiên tại Australia. Đến khoảng năm 2030, Canberra dự kiến mua một số tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ. Cùng với đó, Anh và Australia sẽ phối hợp phát triển và chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới mang tên AUKUS.

AUKUS là khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Australia. Ảnh: Psnews.

Được biết, Osborne là địa điểm Tập đoàn đóng tàu quốc phòng Australia ASC và hãng quốc phòng Anh BAE Systems sẽ phối hợp chế tạo hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới cho Australia – thành phần cốt lõi của AUKUS. Trước khi chương trình đóng mới chính thức được triển khai vào cuối thập niên này, xưởng Osborne hiện đảm nhiệm phần lớn công tác bảo dưỡng cho đội tàu ngầm lớp Collins đang hoạt động của Australia.

Tháng 12 năm ngoái, một báo cáo rà soát của Lầu Năm Góc về dự án AUKUS đã chỉ ra một số lĩnh vực cần được củng cố nhằm bảo đảm thỏa thuận được triển khai trên nền tảng vững chắc nhất, trong đó có việc bảo đảm Australia tăng tốc đủ nhanh trong việc phát triển năng lực tàu ngầm hạt nhân.

