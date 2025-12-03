Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, lực lượng công an trong tỉnh đã tổ chức các ca tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông.

Công an xã Nga Sơn bố trí các tổ tuần tra vũ trang khép kín địa bàn.

Để tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, từ ngày 15/7/2025 đến nay, Công an xã Ngọc Trạo đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các tổ ANTT ở cơ sở tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát ban đêm. Việc tuần tra được thực hiện thường xuyên từ 21 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau. Hoạt động tuần tra tập trung tại các khu vực đông dân cư, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh và những nơi thường xuyên tụ tập đông người. Nội dung tuần tra chú trọng vào việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Thông qua công tác tuần tra ban đêm, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Điển hình, khoảng 22h ngày 18/9/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến đường tỉnh 522 và 516, Công an xã Ngọc Trạo đã phát hiện Bùi Văn Hùng, sinh năm 1994, trú tại thôn Thành Minh, xã Ngọc Trạo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua test nhanh, Bùi Văn Hùng có kết quả dương tính với chất ma túy loại heroin. Tiếp tục điều tra mở rộng và truy nguồn gốc ma túy, Công an xã Ngọc Trạo xác định Bùi Văn Hùng đã cùng Bùi Văn Hiền, sinh năm 1989, trú tại thôn Thành Sơn, xã Ngọc Trạo vừa tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực ruộng lúa thuộc thôn Eo Bàn. Số ma túy này được các đối tượng mua lại của Bùi Văn Chiến, sinh năm 1999, trú tại thôn Eo Bàn, xã Ngọc Trạo. Tại cơ quan công an, Bùi Văn Chiến xin đầu thú và khai nhận chính là người đã bán ma túy cho 2 đối tượng trên vào trưa 17/9/2025.

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh, hằng đêm Công an xã Nga Sơn bố trí cán bộ, chiến sĩ thành các tổ tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Chỉ tính từ ngày 15/7/2025 đến nay, lực lượng công an xã đã tổ chức hơn 60 lượt tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở hàng trăm lượt hộ gia đình, cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống, karaoke, internet, bi-a... chấp hành nghiêm các quy định về giờ giấc và bảo vệ tài sản. Đồng thời, lực lượng tuần tra đã kịp thời giải tán 35 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm với 151 người tham gia, góp phần phòng ngừa các hành vi gây mất trật tự.

Thông qua tuần tra ban đêm, Công an xã Nga Sơn đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 7 đối tượng vi phạm pháp luật, gồm 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, 1 vụ sử dụng đồ chơi nguy hiểm. Lực lượng công an cũng đã lập hồ sơ, xử phạt hành chính 3 đối tượng cố ý gây thương tích và gây mất trật tự khu dân cư với tổng số tiền 8,3 triệu đồng; truy tìm và bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản; kiểm tra và xử phạt 9 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định ANTT với số tiền 50,5 triệu đồng.

Anh Mai Trung Kiên trú tại thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, cho biết: "Trước đây, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm diễn ra khá phổ biến và rất dễ xảy ra các hành vi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Nhưng từ khi Công an xã Nga Sơn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT vào ban đêm thì tình hình đã ổn định hẳn. Người dân chúng tôi ra đường vào buổi tối cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều".

Có thể thấy, hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm đã và đang tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Trước yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng công an trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh số 01 và các kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa cố ý gây thương tích, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm về pháo và đồ chơi nguy hiểm. Duy trì nghiêm chế độ tuần tra ban đêm để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương