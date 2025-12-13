Đảm bảo an ninh trật tự ở Luận Thành

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), Công an xã Luận Thành đã tích cực, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an xã Luận Thành tuyên truyền cho chủ mỏ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản.

Trung tá Lữ Văn Xiêm, Trưởng Công an xã Luận Thành, cho biết: "Xác định việc đảm bảo ANTT, an toàn xã hội góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về “Phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích”; cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống”; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ ANTT, an ninh xã hội, các mô hình khu dân cư tự quản về ANTT; phát huy vai trò người uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa các tai, tệ nạn xã hội, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật".

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay Công an xã Luận Thành đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho trên 2.000 lượt người tham gia. Biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên 100 bài viết tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; tổ chức 200 lượt tuyên truyền lưu động và trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành trên 50 văn bản đảm bảo ANTT tại địa phương. Cùng với đó, đã triển khai các kế hoạch lớn của Giám đốc Công an tỉnh như: Mệnh lệnh số 01, số 02; cao điểm thu mẫu AND của thân nhân liệt sĩ; kế hoạch về thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, phòng ngừa, trấn áp tội phạm; cao điểm thu nhận hồ sơ căn cước và định danh mức độ 2; cao điểm về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, xây dựng “xã không có ma túy” giai đoạn 2025-2030. Tổ chức lực lượng tuần tra 635 lượt, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng ANTT cơ sở tham gia; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở 89 lượt hộ gia đình, 36 lượt cơ sở kinh doanh ăn uống chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật...

Do chủ động làm tốt công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ nên tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã Luận Thành luôn đảm bảo. Từ đầu năm 2025 đến nay không xảy ra vụ án hình sự, không có vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Phát hiện, tham mưu, xử lý và trực tiếp xử lý vi phạm hành chính 14 vụ/15 đối tượng.

Bài và ảnh: Khánh Linh