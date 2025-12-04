Phường Hạc Thành quyết tâm lập lại trật tự đô thị

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, phường Hạc Thành đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC). Nhằm xây dựng Hạc Thành có môi trường sống văn minh, hiện đại, thân thiện và “sáng - xanh - sạch - đẹp”, chính quyền phường đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp lập lại TTĐT, TTCC.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở thu giữ biển quảng cáo đặt sai quy định trên các tuyến phố của phường Hạc Thành.

Phường Hạc Thành được hình thành trên cơ sở hợp nhất các phường Phú Sơn, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Trường Thi, Điện Biên, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ, Đông Sơn và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường Đông Thọ, An Hưng. Sau khi thành lập, phường có diện tích hơn 24km2, quy mô dân số khoảng 197.000 người. Không chỉ là đơn vị hành chính lớn nhất toàn tỉnh sau sáp nhập, phường Hạc Thành còn giữ vai trò đô thị trung tâm của tỉnh.

Địa bàn rộng và có tốc độ đô thị hóa cao khiến công tác quản lý TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường bộc lộ nhiều hạn chế. Trên nhiều tuyến đường, phố tình trạng vi phạm TTĐT, TTCC diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là các hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh. Đó còn là việc người dân lắp đặt mái che, mái vẩy, pa nô, áp phích, biển quảng cáo trái phép và không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vi phạm hành lang an toàn giao thông; tập kết phế liệu, chất thải xây dựng không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Ở nhiều tuyến đường trọng điểm như: Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Triệu Quốc Đạt, Dương Đình Nghệ, Đinh Công Tráng, Đào Duy Từ... tái diễn tình trạng ô tô, xe máy đậu đỗ sai quy định khiến cảnh quan đô thị trở nên chật chội, lộn xộn.

Quyết tâm thiết lập lại TTĐT, từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn minh đô thị, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/11/2025 về “cao điểm ra quân thiết lập lại TTĐT, TTCC; đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hạc Thành”. Theo đó, đề ra mục tiêu 100% tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn được chỉnh trang đồng bộ; 100% tuyến phố chính không có biển quảng cáo sai quy định, không mái che, lều bạt lấn chiếm, hệ thống dây điện, dây viễn thông được hạ ngầm hoặc bó gọn không để mất mỹ quan đô thị; 100% tuyến đường, ngõ phố duy trì vệ sinh thường xuyên, không tồn đọng rác; 100% cơ quan, trường học, chợ dân sinh đảm bảo vệ sinh môi trường; không còn điểm đen ô nhiễm, bãi rác tự phát, xả thải bừa bãi trên địa bàn. Đặc biệt, phường tập trung xây dựng 7 tuyến phố kiểu mẫu “Đẹp - trật tự - văn minh” gồm: Đại lộ Lê Lợi, Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Lạc Long Quân, Phan Chu Chinh, Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Đinh Công Tráng.

Trước khi ra quân xử lý vi phạm, phường mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các quy định của pháp luật về công tác quản lý TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tiêu chuẩn về xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Tổ văn hóa”; “Phường văn minh đô thị”; “Tuyến phố văn minh”; các nội dung mà tổ chức, cá nhân không được thực hiện như: Không xây dựng, cơi nới trái phép, không làm hư hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, không dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không xả rác thải, chất thải, nước thải ra đường phố. Những nội dung cần khuyến khích như: Khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng buôn bán dọc các tuyến phố trên địa bàn phường thiết kế, lắp đặt đèn trang trí phù hợp để tạo thêm nét đẹp về đêm của đô thị...

Với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTĐT, TTCC, ngày 14/11/2025 phường Hạc Thành đã đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn, trước mắt tập trung lực lượng để thực hiện trên các tuyến đường trọng điểm, gồm: Đại lộ Lê Lợi, Bà Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Triệu Quốc Đạt, Dương Đình Nghệ, Hạc Thành, Đinh Công Tráng, Đào Duy Từ, Lê Hữu Lập, Trường Thi, Lê Hoàn, Lê Quý Đôn, Hàn Thuyên, Hà Văn Mao, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Tống Duy Tân, Lê Lai, Lạc Long Quân, Phạm Vấn; các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện và các điểm nóng, chợ cóc, chợ tạm gây bức xúc dư luận Nhân dân. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của phường cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TTĐT bằng việc xây dựng hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường, phố và sử dụng phần mềm để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân. Điều này giúp tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát và kịp thời xử lý các vi phạm TTĐT, TTCC trên địa bàn.

Từ ngày 14 đến 24/11/2025, các lực lượng chức năng của phường đã tổ chức họp dân để tuyên truyền ở 109/125 phố, với 5.150 người tham gia. Tại các buổi họp có 545 hộ kinh doanh trên các tuyến phố ký cam kết chấp hành các quy định về TTĐT, TTCC, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, Công an phường tổ chức tuyên truyền lưu động 72 lượt trên 22 tuyến phố chính; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của 87/125 phố. Đồng thời, xây dựng 2 bản tin, bài tuyên truyền đăng trên các trang zalo, facebook nhóm của đơn vị và 125 phố, với hơn 4.000 lượt người tương tác, bình luận. Hầu hết các ý kiến phản hồi đều hưởng ứng và thống nhất ủng hộ việc triển khai thiết lập lại TTĐT, TTCC trên địa bàn phường.

Đáng nói hơn, trong quá trình tuyên truyền đã vận động Nhân dân tự giác chấp hành các quy định về TTĐT, TTCC, Công an phường vận động Nhân dân chủ động thu dọn hơn 210 cây xanh và chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; tháo dỡ 134 biển quảng cáo đặt sai quy định, mất mỹ quan đô thị. Cùng với đó, tuyên truyền cá biệt và ký cam kết đối với 1.290 hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng vỉa hè trái phép; thu giữ 42 tang vật, công cụ vi phạm TTCC, TTĐT. Mặt khác, Công an phường còn phối hợp với lực lượng quy tắc phường và an ninh trật tự cơ sở giải quyết dứt điểm vi phạm về TTCC tại 11 điểm họp chợ trái phép. Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động tháo dỡ 630 biển quảng cáo lắp đặt trên các tuyến phố chính không đảm bảo mỹ quan đô thị.

Để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện, tất yếu phải bắt đầu từ việc giữ gìn TTĐT, TTCC. Việc lập lại TTĐT, TTCC của phường Hạc Thành là nhiệm vụ cần thiết, không chỉ tạo dựng môi trường sống “sáng - xanh - sạch - đẹp”, mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

Bài và ảnh: Trần Thanh