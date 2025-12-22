Toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo dịp Tết Nguyên đán 2026

Trước thềm Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Thư kêu gọi toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia giao nộp và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, để Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, trong những năm qua, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo nổ vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, gây hậu quả đáng tiếc cho cộng đồng. Trước thực tế đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa kêu gọi Nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng tự chế, súng hơi, súng bắn đạn nhựa, dao kiếm, mã tấu, hung khí nguy hiểm, các loại pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo có được từ bất kỳ nguồn nào hoặc phát hiện, thu nhặt được. Những trường hợp tự nguyện giao nộp sẽ không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể giao nộp tại cơ quan quân sự, cơ quan công an hoặc đơn vị quân đội gần nhất.

Bên cạnh đó, Nhân dân được vận động tích cực tố giác các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới hoặc tiêu thụ trái phép trong nội địa; các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Mọi thông tin tố giác sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, khách quan, đúng pháp luật và bảo mật danh tính người cung cấp thông tin.

Các hình thức tiếp nhận tố giác gồm: gọi điện đến số khẩn cấp 113; đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa 0237.725.725; thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại; qua trang Zalo, hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các cấp.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026.

Sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân là yếu tố quyết định để toàn tỉnh đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí “Đầm ấm – an toàn – vui tươi – lành mạnh”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

LP