Xây dựng “phường không ma túy” ở đô thị du lịch biển

Trong bối cảnh ma túy ngày càng biến tướng tinh vi, khó kiểm soát, nhiều địa phương đã phải đối mặt với không ít thách thức trong công tác phòng, chống tệ nạn này. Ở phường Sầm Sơn, nơi có lượng dân cư biến động theo mùa du lịch, nguy cơ ấy càng dễ nảy sinh. Và chính từ yêu cầu thực tiễn đó, phường đặt ra mục tiêu lớn cho giai đoạn 2025-2030 là xây dựng “phường không ma túy”, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ gìn sự bình yên cho mỗi gia đình và thúc đẩy hình ảnh đô thị du lịch văn minh.

Lễ phát động học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật phòng, chống ma túy tại Trường THPT Sầm Sơn.

Sầm Sơn là phường du lịch sầm uất, mỗi năm đón hàng vạn du khách và lực lượng lao động thời vụ lớn, từ những biến động trên đã kéo theo không ít nguy cơ về tệ nạn ma túy. Ngoài việc đối tượng xấu lợi dụng sự đông đúc để ẩn náu, các đường dây nhỏ lẻ, manh mún cũng dễ trà trộn, khó phát hiện hơn. Cùng với đó, ma túy tổng hợp, ma túy dạng mới ngày càng phổ biến, lan truyền qua nhiều hình thức tinh vi. Một bộ phận thanh, thiếu niên thiếu kỹ năng tự bảo vệ, trong khi người nghiện sau cai dễ bị tác động, dẫn đến nguy cơ tái nghiện. Tất cả những yếu tố ấy khiến phường Sầm Sơn buộc phải chủ động, không thể đứng ngoài trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, phường Sầm Sơn đã công bố kế hoạch xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025-2030 và thành lập ban chỉ đạo để triển khai xuyên suốt. Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng công an, có nhiệm vụ điều phối, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm chung về kết quả thực hiện. Tinh thần xuyên suốt trong toàn bộ kế hoạch là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy. Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc phường tổ chức cho tất cả các hộ dân ký cam kết không liên quan đến ma túy. Việc ký cam kết không chỉ dừng lại ở hình thức, mà là biện pháp để từng gia đình tự nhắc nhở, tự ý thức, đồng thời trở thành “tai mắt” giúp phát hiện sớm các biểu hiện bất thường trong khu dân cư. Với phương châm “mỗi gia đình là một pháo đài”, phường mong muốn huy động sức mạnh của chính cộng đồng vào cuộc chiến phòng chống ma túy.

Là lực lượng tuyến đầu, Công an phường Sầm Sơn đảm nhiệm phần lớn các nhiệm vụ mang tính nghiệp vụ như tuần tra, phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi liên quan đến ma túy. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, phường sẽ xóa bỏ hoàn toàn các tụ điểm và đường dây ma túy phức tạp, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân, Công an phường tăng cường rà soát nhân khẩu, đặc biệt là người tạm trú trong mùa du lịch; tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn; phối hợp với các đội nghiệp vụ xác minh, triệt phá các đường dây nhỏ lẻ; quản lý chặt chẽ người nghiện và người sau cai. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và tính nhân văn bởi quản lý tốt người sau cai chính là giảm nguy cơ tái nghiện - điều kiện quan trọng để giữ sự ổn định lâu dài.

Bên cạnh các biện pháp mang tính chuyên môn, công tác tuyên truyền được xem là giải pháp bền vững nhất. Phường Sầm Sơn đã đẩy mạnh truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép các nội dung phòng chống ma túy trong sinh hoạt chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên; tổ chức các buổi tuyên truyền tại trường học với hình thức dễ hiểu, trực quan. Các nhóm đối tượng trọng tâm như thanh thiếu niên, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, người mới đến tạm trú... đều được tuyên truyền theo cách phù hợp. Nhờ đó, nhận thức của cộng đồng được nâng lên rõ rệt: nhiều người dân chủ động báo tin khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc quản lý con em, theo dõi các hoạt động bất thường trong khu dân cư. Đây chính là sức mạnh cộng đồng giúp phường Sầm Sơn giảm thiểu nguy cơ tệ nạn từ sớm và từ xa.

Để xây dựng “phường không ma túy” theo đúng lộ trình, địa phương đề ra một số nhóm giải pháp trọng tâm đó là, kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu và người tạm trú nhằm hạn chế khoảng trống để đối tượng xấu lợi dụng; tăng cường tuần tra, giám sát các khu vực có nguy cơ, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ người nghiện và người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, bởi một trường hợp tái hòa nhập thành công cũng đồng nghĩa với việc phòng ngừa được nguy cơ tái nghiện. Bên cạnh đó, lồng ghép mục tiêu “không ma túy” vào xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư an toàn, tạo môi trường sống trong sạch để tệ nạn không có cơ hội len lỏi.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an phường Sầm Sơn, nhấn mạnh: Muốn đẩy lùi ma túy thì không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tự giác của Nhân dân. Theo đồng chí, ma túy không phân biệt tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp; bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu cộng đồng lơ là và thiếu cảnh giác. Vì vậy, mỗi tổ dân phố, mỗi gia đình, thậm chí mỗi cá nhân đều có vai trò nhất định trong việc phát hiện, tố giác và ngăn ngừa các biểu hiện bất thường liên quan đến ma túy. Lực lượng công an phường sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ công, nòng cốt, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy bằng tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm và bền bỉ. Cùng với việc điều tra, triệt phá, công an phường cũng chú trọng quản lý người nghiện, người sau cai và đẩy mạnh tuyên truyền để hình thành “lá chắn” cộng đồng vững chắc.

Bài và ảnh: Trần Hằng