Công an xã An Nông ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT

Sáng 12/12, Công an xã An Nông tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng công an xã An Nông ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đây là hoạt động nhằm triển khai nghiêm túc Mệnh lệnh số 03 và Kế hoạch số 573 ngày 09/12/2025 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đợt cao điểm cũng tập trung bảo đảm an ninh, trật tự đối với các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội trên địa bàn, dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm.

Lực lượng Công an xã huy động tối đa lực lượng, tổ chức triển khai toàn diện các biện pháp công tác, thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, hiệu quả và linh hoạt theo đặc thù địa bàn; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng, không để xảy ra biểu tình, khiếu kiện phức tạp, hình thành “điểm nóng”.

Lễ ra quân thể hiện quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã An Nông trong việc giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để Nhân dân vui Tết, đón Xuân và để các sự kiện lớn của đất nước diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.

CHU DƯƠNG