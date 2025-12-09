Điểm tựa tin cậy của người dân Thạch Quảng

Ở xã Thạch Quảng, tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở đang trở thành người bạn đồng hành trong giữ gìn ANTT, tạo nên môi trường sống bình yên cho mỗi gia đình và khu dân cư.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng Công an xã Thạch Quảng tuần tra giữ gìn ANTT ở các khu dân cư.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, ngày 1/7/2024 xã Thạch Quảng đã ra mắt tổ bảo vệ ANTT của 22 thôn, với 66 thành viên, là lực lượng vừa tham gia lao động sản xuất tại cơ sở, vừa là những chiến sĩ trên mặt trận giữ gìn ANTT ở từng khu dân cư. Họ chính là tai, mắt, là tiếng nói cảnh báo đầu tiên trong việc phát hiện, ngăn ngừa các hành vi phạm pháp ở thôn, xóm như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng hay các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân.

Đại úy Hà Minh Vương, Phó trưởng Công an xã Thạch Quảng cho biết: “Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ đắc lực công an xã trong công tác bảo đảm ANTT ở mỗi thôn, xóm và chung tay xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an phụ trách địa bàn, các tổ chức đoàn thể và người dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm. Qua đó, không chỉ phát hiện kịp thời các biểu hiện vi phạm, mà còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó, tạo sự tin tưởng trong Nhân dân".

Điều đáng nói ở các tổ bảo vệ ANTT của xã Thạch Quảng chính là sự chủ động, tận tâm của từng thành viên. Hằng ngày, lực lượng bảo vệ ANTT là những người hàng xóm thân quen, luôn sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ cuộc sống của mọi người.

Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn Phố Nguyễn Xuân Thanh cho biết: "Là thôn trung tâm của xã nên công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thôn Phố được đặt lên hàng đầu. Tổ bảo vệ ANTT thôn không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, mà còn đóng vai trò “tai mắt” giúp phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho các tầng lớp Nhân dân. Những tình huống khó khăn đều được các thành viên xử lý linh hoạt và hiệu quả. Đơn cử, tháng 11/2025 trên địa bàn thôn xảy ra vụ trộm cắp tài sản, tổ đã nhanh chóng xác minh, tìm hiểu và báo cáo lên công an xã, nhờ vậy đã kịp thời bắt được đối tượng”.

Không phải ngẫu nhiên mà các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã Thạch Quảng được xem như “người bạn tin cậy” của mọi nhà. Bởi các thành viên trong tổ hoạt động dựa trên phương châm phục vụ bằng trái tim, luôn có mặt kịp thời khi có sự cố xảy ra, tạo sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên với cộng đồng dân cư.

Ông Phan Văn Mừng, người cao tuổi ở thôn Phố, chia sẻ: "Cùng với làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ bảo vệ ANTT thường xuyên đến từng nhà hỏi thăm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân chúng tôi, góp phần xây dựng sự đồng lòng, tạo tinh thần đoàn kết vững chắc trong cộng đồng. Người dân cảm nhận rõ sự an toàn, từ đó yên tâm sinh sống và làm việc".

Với vai trò không thể thiếu trong công tác giữ gìn ANTT ở mỗi khu dân cư, tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã Thạch Quảng đang ngày càng kiện toàn về tổ chức và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Việc áp dụng những phương pháp tuần tra hiện đại, kết hợp với công nghệ thông tin đã giúp công tác quản lý và xử lý tình huống liên quan đến ANTT của các tổ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hơn 1 năm qua, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ công an xã trong nắm tình hình vi phạm pháp luật về ANTT, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, các tổ đã cung cấp cho công an xã 35 tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; tham gia giải quyết 23 vụ việc thông qua tin báo. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, các tổ bảo vệ ANTT hỗ trợ công an xã xây dựng 19/22 khu dân cư đạt chuẩn “an toàn về ANTT”, duy trì 4 mô hình tự quản về ANTT và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, cùng công an xã tổ chức 250 lượt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT; hỗ trợ 501 lượt tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng công an xã tiến hành 320 lượt tuần tra giữ gìn ANTT ở các khu dân cư. Qua tuần tra đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; tham gia 35 lượt bảo vệ ANTT ngoài địa bàn phụ trách.

Các tổ bảo vệ ANTT ở xã Thạch Quảng không chỉ là những người bảo vệ sự bình yên thôn làng, mà còn là người bạn gần gũi, tin cậy của mỗi gia đình, từng khu dân cư.

Bài và ảnh: Trần Thanh