Giữ vững an ninh trật tự ở xã ven biển Hoằng Tiến

Sau khi thực hiện việc sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hoằng Hóa cũ gồm Hoằng Yến, Hoằng Hải, Hoằng Trường và Hoằng Tiến, xã Hoằng Tiến trở thành một trong những địa phương có quy mô dân số đông với gần 30.000 nhân khẩu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Tiến phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các nhà trường trên địa bàn.

Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ phát triển đặt ra cho lực lượng công an xã những yêu cầu mới về quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong bối cảnh tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Với đặc thù là địa bàn giáp ranh, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh - trật tự, trong đó có tệ nạn liên quan đến ma túy, công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết, kế hoạch xây dựng “Xã không ma túy” giai đoạn 2025-2030; thành lập ban chỉ đạo, các tổ công tác; tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu xây dựng xã Hoằng Tiến không ma túy.

Việc xây dựng “xã không ma túy” được xác định là một chiến lược dài hơi, mang ý nghĩa bền vững trong việc giữ gìn bình yên cơ sở. Trong đó, cấp xã được xem là lực lượng quan trọng trong công tác rà soát, quản lý các đối tượng; đồng thời chủ động phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, tổ bảo vệ ANTT, tổ an ninh xã hội ở các thôn nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm về ANTT, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, đấu tranh triệt xóa và không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Song song với việc đấu tranh với tội phạm, công an xã đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa. Đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng cháy chữa cháy. Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, lực lượng công an xã thành lập 16 tổ công tác với 31 cán bộ, chiến sĩ cùng 81 thành viên tổ ANTT. Hoạt động kiểm tra đồng loạt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm giúp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhiều hành vi vi phạm, ngăn ngừa nguy cơ tội phạm xâm nhập. Việc tăng cường tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm như trung tâm xã, đường tỉnh 510B, tuyến 22m, 34m thuộc Khu Du lịch biển Hải Tiến đã nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, hạn chế đáng kể tình trạng gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông.

Ở một địa phương có hoạt động du lịch biển sôi động, Công an xã Hoằng Tiến còn tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, thường xuyên phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ cơ sở và nhân viên nâng cao cảnh giác; đồng thời lập nhóm zalo chung nhằm bảo đảm việc trao đổi, chia sẻ thông tin diễn ra nhanh chóng, kịp thời khi có tình huống phát sinh. Trong gần 6 tháng cuối năm 2025, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính 59 trường hợp về an toàn giao thông, trật tự công cộng; 7 trường hợp vi phạm liên quan đến kinh doanh lưu trú, phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã còn tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn. Đơn vị phối hợp với các nhà trường tổ chức nhiều buổi giáo dục cho học sinh về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường - những nguy cơ đang ngày càng trẻ hóa và diễn biến phức tạp. Lực lượng công an xã còn tham gia cùng đồn biên phòng vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định trong khai thác hải sản trên biển, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bám sát cơ sở, sát cánh cùng Nhân dân trong thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an cấp xã, thể hiện trách nhiệm “vì Nhân dân phục vụ”. Riêng năm 2025, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão mạnh, gây thiệt hại nặng cho các hộ dân ven biển. Trong các tình huống, lực lượng công an xã đều có mặt ở những điểm xung yếu để hỗ trợ Nhân dân, từ việc giúp chằng chống nhà cửa, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn, kiểm tra các ao hồ, đê, kè, đến phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở... Sau bão, lực lượng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chính tinh thần đồng hành ấy đã tạo dựng niềm tin của người dân đối với lực lượng công an xã, góp phần bảo đảm an ninh cơ sở.

Nắm chắc địa bàn, gần dân và chủ động trong các mặt công tác, lực lượng Công an xã Hoằng Tiến đã và đang thể hiện rõ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ bình yên cơ sở, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của một xã du lịch ven biển.

Bài và ảnh: Việt Hương