Pháp luật

Đảm bảo ANTT ở cơ sở

Công an xã Vĩnh Lộc ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/12, Công an xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 12/12, Công an xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng công an xã Vĩnh Lộc tham dự lễ ra quân.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ 15/12/2025 đến 16/3/2026, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững ổn định an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; không để xảy ra “bị động, bất ngờ”, hình thành điểm nóng về ANTT; kiên quyết phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời các loại tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia.

Công an xã Vĩnh Lộc đặt mục tiêu ngăn chặn tình trạng tội phạm “lộng hành”, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường. Đồng thời, đơn vị tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ uy tín các nhân sự tham gia bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm công dân; tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, cơ sở kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2026, kiên quyết ngăn chặn đua xe trái phép, sử dụng pháo trái phép.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc đã diễu hành biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm cao trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tô Hà

