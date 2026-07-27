Thủ tướng Anh tiếp đón Tổng thống Zelensky ngay sau khi nhậm chức, công bố hỗ trợ quân sự mới

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 27/7 sẽ tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi ông Burnham nhậm chức. Chuyến thăm khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine của London, đồng thời hai bên dự kiến công bố một số nội dung hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm quốc tế đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố trước chuyến thăm, Thủ tướng Burnham khẳng định Anh sẽ tiếp tục duy trì “mối quan hệ gắn kết không thể phá vỡ” với Ukraine.

Ông Burnham nhấn mạnh: “Anh luôn sát cánh cùng Ukraine và sự ủng hộ của chúng tôi vẫn không thay đổi. Nga không nên nghi ngờ quyết tâm của chúng tôi và chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine”.

Nhân dịp này, Chính phủ Anh cũng thông báo sẽ chia sẻ với Ukraine công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hệ thống tác chiến điện tử Stone Cloak, loại thiết bị đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, thiết bị có kích thước tương đương một máy tính bảng, được lắp trên máy bay không người lái (UAV) và có khả năng gây nhiễu, làm giảm hiệu quả phát hiện và bám bắt mục tiêu của các hệ thống phòng không Nga. Hàng nghìn thiết bị loại này đã được chuyển giao cho Ukraine nhằm hỗ trợ duy trì các hoạt động tác chiến bằng UAV.

Thủ tướng Burnham đánh giá Stone Cloak là thành quả của ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã được kiểm chứng trên thực địa và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh cho cả hai nước.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022, tổng giá trị hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine đã đạt khoảng 25 tỷ bảng Anh (33,3 tỷ USD), trong đó có 16 tỷ bảng viện trợ quân sự và 5,6 tỷ bảng hỗ trợ phi quân sự.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Anh, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ tới Washington vào ngày 28/7 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Xinhua