Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Lịch sử có thể nhìn nhận tích cực vai trò của ông Trump với NATO

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng lịch sử có thể sẽ đánh giá tích cực vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào Washington.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết châu Âu một ngày nào đó sẽ “cảm ơn” ông Trump vì đã buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào Washington, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh đối với NATO và quan hệ đối tác an ninh với Mỹ. Ảnh: AFP.

Trả lời phỏng vấn kênh Sky News, ông Wes Streeting thừa nhận Châu Âu không phải lúc nào cũng đồng tình với cách tiếp cận hay những phát ngôn của Tổng thống Trump, nhưng cho rằng sức ép từ nhà lãnh đạo Mỹ đã buộc các nước châu Âu nhìn nhận nghiêm túc hơn về trách nhiệm bảo đảm an ninh của chính mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh, những yêu cầu của Washington về việc các đồng minh NATO chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng không chỉ xuất phát từ cá nhân ông Trump hay đảng Cộng hòa, mà là mối quan tâm kéo dài trong nhiều chính quyền Mỹ, cả Dân chủ và Cộng hòa.

Theo ông Streeting, trong bối cảnh an ninh toàn cầu thay đổi, Châu Âu cần có khả năng tự bảo vệ tốt hơn, đồng thời tiếp tục hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ NATO, thay vì phụ thuộc quá mức vào Washington như trước đây.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh được đưa ra trong bối cảnh các thành viên NATO đang thúc đẩy tăng chi tiêu quân sự. Anh cam kết nâng mức chi quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035, đồng thời triển khai kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang, trong đó tập trung vào các công nghệ mới như hệ thống không người lái.

Bộ trưởng quốc phòng Anh Wes Streeting đã thảo luận về kế hoạch tổ chức một hội nghị tại London với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, dự kiến ​​sẽ quy tụ các đồng minh NATO và các nhân vật quân sự từ tối đa 40 quốc gia. Ảnh: AFP.

Chỉ ít ngày sau khi nhậm chức Bộ trưởng quốc phòng Anh, ông Wes Streeting đã liên tiếp phát đi những tín hiệu nhằm củng cố quan hệ với Washington. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth, hai bên đã thảo luận về việc thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cân nhắc tổ chức một hội nghị quốc phòng tại London với sự tham gia của Mỹ, các đồng minh NATO và đại diện quân sự từ khoảng 40 quốc gia. Bên cạnh đó, ông Streeting cũng khẳng định quan hệ Anh - Mỹ vẫn là một trụ cột quan trọng đối với an ninh của London, bất chấp những bất đồng từng xuất hiện giữa chính quyền Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Donald Trump.

Nhật Lệ

Nguồn: The Hill, Yahoo news.