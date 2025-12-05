Say mê lao động, sáng tạo

Những năm qua, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do các cấp công đoàn trong tỉnh phát động đã thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như những “bông hoa việc tốt”, bền bỉ lao động, say mê sáng tạo, góp phần thiết thực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và nâng cao đời sống công nhân, viên chức, lao động.

Anh Lê Tam Quân, Tổ trưởng Tổ điện, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam hướng dẫn công nhân sử dụng máy ép lô gô.

Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Trong số những cá nhân tiêu biểu, anh Lê Trạc Đồng, Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất, được biết đến là người luôn tiên phong trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về động lực sáng tạo, anh Đồng cho biết: “Tôi luôn cố gắng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, say mê nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nâng cao năng suất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tôi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty và sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp. Mỗi sáng kiến được áp dụng thành công là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và quyết tâm cao, trong thời gian công tác tại Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, anh Đồng đã có trên 15 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Nổi bật trong số đó là sáng kiến “Chế tạo máy ép gỗ tự nhiên” - giải pháp mang lại lợi ích hơn 1 tỷ đồng/năm giúp doanh nghiệp chủ động thiết bị, giảm chi phí đầu tư, đảm bảo độ phẳng và chất lượng mối ghép, đồng thời nâng cao an toàn, sức khỏe cho người lao động. Thành tích xuất sắc này đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và tặng Bằng “Lao động sáng tạo”.

Tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, anh Lê Tam Quân, Tổ trưởng Tổ điện là tấm gương điển hình về lao động sáng tạo và nhiệt tình trong công tác công đoàn. Anh hội tụ tinh thần học hỏi không ngừng, ý chí sáng tạo và trách nhiệm của một đảng viên gương mẫu, luôn tận tâm vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Với cương vị tổ trưởng, anh Quân luôn ý thức rõ vai trò nêu gương. Trong mọi nhiệm vụ được phân xưởng và chi nhánh giao, anh chủ động phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng sản xuất. Anh thường xuyên nhắc nhở tổ viên chấp hành nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật. Với chuyên môn kỹ sư điện, anh Quân luôn giữ cho hệ thống điện của nhà máy vận hành ổn định, an toàn - yếu tố then chốt để hoạt động sản xuất được thông suốt. Anh chủ động tham mưu cho ban giám đốc và quản đốc các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu năng suất, tiết kiệm chi phí. Mỗi khi triển khai mã hàng mới, anh nghiên cứu kỹ phương án cấp điện, bảo đảm không xảy ra sự cố chập, cháy nổ và hướng dẫn công nhân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Khi có trục trặc thiết bị, anh đều có mặt kịp thời để khắc phục, giúp dây chuyền sản xuất vận hành liên tục.

Với trách nhiệm của một đảng viên, anh Quân tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Anh say mê nghiên cứu và đã có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công ty đưa vào ứng dụng, góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong đơn vị. Nổi bật là sáng kiến “Thiết kế hệ thống rơ-le thời gian cho máy ép mếch nhiệt”, đem lại giá trị làm lợi gần 1 tỷ đồng/năm, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Đây là hai trong nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, luôn tận tụy, say mê lao động và tràn đầy sáng tạo. Mỗi sáng kiến, mỗi cải tiến kỹ thuật của họ đều như những nguồn động lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và doanh nghiệp. Bằng tinh thần lao động tận tụy và sáng tạo không ngừng, họ đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy tinh thần phấn đấu trong mỗi đồng nghiệp, đặc biệt là lớp công nhân trẻ. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, tâm huyết đó đã góp phần đưa phong trào thi đua của các cấp công đoàn Thanh Hóa ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Bài và ảnh: Phương Nga